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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

DHA

Kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı


Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgede araştırma yapan ekipler, H.K., H.T. ve İ.G.´yi kazı yaparken suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin el yapımı patlayıcıyla kendilerine 6 metre uzunluğunda 4 metre genişliğinde kazı alanı oluşturduğu tespit edildi. Kazı yapılan alanda 5 kilogram amonyum nitrat, jeneratör, akü, 2 kürek, 2 kazma, merdiven, çapa, manivela çubuğu, keser, testere, 7 metre kablo ve el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2022-06-15 09:21:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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