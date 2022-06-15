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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da Nil rüzgarı esti

İHA

Bu yıl 60.'sı gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivali başladı. Ünlü piyanist, besteci ve yorumcu Fahir Atakoğlu'nun Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğindeki muhteşem konseriyle start alan Bursa'daki sanat yolculuğu, pop müziğin sevilen sesi Nil Karaibrahimgil ile devam etti.

Bursa’da Nil rüzgarı esti

Bu yıl 60.’sı gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivali başladı. Ünlü piyanist, besteci ve yorumcu Fahir Atakoğlu’nun Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğindeki muhteşem konseriyle start alan Bursa’daki sanat yolculuğu, pop müziğin sevilen sesi Nil Karaibrahimgil ile devam etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle, Atış Şirketler Grubu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Bursa Festivali’nin ikinci gününde Nil Karaibrahimgil rüzgarı esti. Gencinden yaşlısına tüm müzikseverleri şarkılarıyla eğlendiren ünlü sanatçı, en sevilen parçalarını Bursalı hayranları için seslendirdi.
Etkinlik öncesi konser sponsoru Şahinkaya Okulları Genel Müdürü Av. Dilay Şahinkaya, ünlü sanatçıya Bursalılar adına teşekkür ederek, festival özel plaketi sundu.
Nil Karaibrahimgil ise Bursa'yı çok özlediğini belirterek, Bursalı hayranlarıyla yeniden bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Karaibrahimgil, ayrıca yaz sonuna yetiştirmeye çalıştığı yeni bir şarkıyla hayranlarına sürpriz yapmak istediğini söyledi.
Albümündeki en popüler şarkılarından biri olan ‘Burası İstanbul’ ile sevenlerinin karşısına çıkan Nil, mavi saçları, pembe tulumu ve sahne performansıyla göz doldurdu.
‘Pırlanta’ şarkısını Bursa’da kendisini izlemeye gelen binlerce hayranıyla düet yaparak birlikte söyleyen Karaibrahimgil, albümündeki seçme şarkılarla izleyenleri coşturdu. Genç hayranları, konser boyunca ünlü sanatçıyı ayakta dinleyerek, şarkılarına eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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