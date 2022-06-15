İnegölspor U15 Türkiye şampiyonu

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TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'um U15 takımı Türkiye finallerinde, Esenler Erokspor'u penaltılarda yenerek şampiyon oldu.

Bursa temsilcisi 20 geriye düşmesine rağmen müsabakadan kopmayarak skoru 22 yaptı. Müsabaka beraberlikle sona ererek penaltılara gitti.

İnegölspor penaltılarda 54 kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

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