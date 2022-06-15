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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da yeni okulun temeli atıldı

İHA

Bursa’da yeni okulun temeli atıldı

Deprem güçlendirmesine elverişli görülmeyip, yeniden yapılmasına karar verilen Mustafakemalpaşa Anadolu Lisesi’nin (MPAL) temeli, düzenlenen bir törenle atıldı.
Ağustos 2020 tarihinde alınan kararın ardından yıkılan 55 yıllık okulun yeni binası ve proje çerçevesindeki kapalı spor salonu, mevcut yeri olan Vıraca Mahallesi Ataevler Sokak’ta yükselecek.
Temel atma töreninde konuşan Emlak ve İnşaat Hizmetlerinden Sorumlu Bursa Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necdet Sezer, 32 derslikli yeni okulda Haziran 2023’te eğitim hizmetlerine başlanmasının planlandığını söyledi.
Mustafakemalpaşa Anadolu Lisesi’nin temel atma programına; Kaymakam Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, UÜ MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz, Bursa Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necdet Sezer, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Emniyet Müdürü Rıza Dinç, AK Parti Başkanı Murat Hallaçoğlu, MHP Başkanı Ahmet Beygirci, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tekin Uzkınay, Ticaret Borsası Başkanı Sadettin Akkoyunlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Emlak ve İnşaat Hizmetlerinden Sorumlu Bursa Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necdet Sezer, 465 gün olarak öngörülen MPAL’in inşaat süresini, yüklenici firma ile yaptıkları görüşmeler sonrası 2023 Haziran ayına çektiklerini kaydetti. Sezer, “Aslında bu okulumuzun güçlendirilmesi için çalışmalara başlamıştık. Deprem tahkikleri sonucu binanın güçlendirme ihtiyacı doğdu. İhalemizi yaptık fakat işe başladığımızda gördük ki binanın güçlendirilecek bir temeli yoktu. Binanın yıkılarak yerine Mustafakemalpaşa’ya layık olacak, daha güzel ve teknolojik, spor salonlu bir okul yapmanın derdine düştük. İhalemiz sonuçlandıktan sonra yüklenici firmamızda hızlı bir şekilde inşaata başladı. 465 günlük inşaat sürecini, yüklenici firmamızın fedakârlığı ile önümüzdeki sene Haziran ayına çektik. Birim fiyatlar, ihalenin yapıldığı günden bugüne 2 katına çıktı. Bu süreç elbirliği ile atlatıldı. Onun için firmalarımızın hepsi büyük fedakârlıklar yapıyorlar. Volkan Özmen İnşaat şahsında, devlet yatırımı yapan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. Okulumuzun açılışını da inşallah öğrencilerimizle birlikte yapacağız” dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise 1966 yılından bu yana binlerce öğrenci mezun eden Mustafakemalpaşa Anadolu Lisesi’nde yeni bir sayfa açıldığını belirtti.
Başkan Kanar, “Öğrencilerimizin, deprem bölgesi olan ülkemizde sağlam okullarda eğitim görmeleri için çabalıyoruz. Bu okulun hepimiz için özel bir anlamı var. Hepimiz buradan mezun olduk. Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak projeye 100 metrekare yer vererek destek olduk ve bir kapalı spor salonu ekledik” diye konuştu.
Konuşmaların ardından dualarla kurban kesilerek okulun temeli atıldı.
2023 Haziran ayına yetişmesinin planlandığı yeni okul, SGK’nın bulunduğu tarafta 32 derslikli olarak inşa edilecek. Ayrıca okul, 650 metrekarelik kapalı spor ve 450 kişilik konferans salonlarına da sahip olacak. Sosyal donatı alanlarının inşası sırasında ise okul bahçesinde bulunan ağaçlar korunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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