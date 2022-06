Nilüfer Müzik Festivali için geri sayım başladı

Nilüfer Belediyesi’nin “Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel” sloganıyla düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali bu yıl da Türkiye ve dünya sahnelerinin önde gelen isimlerini üç gün boyunca müzik tutkunları ile buluşturacak.

Zorunlu pandemi arasının ardından 234 Eylül tarihlerinde Balat Atatürk Ormanı’nda gerçekleşecek olan festival, katılımcılarına muhteşem bir atmosfer eşliğinde unutulmaz anlar yaşatacak.

Müziğin yıldızlarını konuk etmeye hazırlanan Nilüfer Müzik Festivali programının bir kısmı dün akşam Beyoğlu Madam Niça’nın ev sahipliğinde gerçekleşen basın lansmanında duyuruldu. Etkinlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yaptığı konuşmada festival sahnesinde yer alacak ilk on ismi açıkladı ve festivalin detaylarını paylaştı. Konuşmanın ardından sahneye çıkan Yüksek Sadakat ve Sena Şener lansmana gelen müzik yazarları ve davetlilere keyifli dakikalar yaşattı. Önümüzdeki günlerde festivalde yer alacak isimlerin tamamının açıklanması beklenirken duyurusu yapılan sanatçılar şimdiden müzikseverler tarafından büyük heyecan ile karşılandı.

Geyiksever gençlerin gönlünde özel bir yeri olan Nilüfer Müzik Festivali Türkiye’de bir kamu kurumunun düzenlediği en büyük müzik festivali olma özelliği taşıyor.

Türkiye genelinde müzikseverlerin yıl boyunca yolunu gözlediği, en gözde sosyalleşme alanlarından biri haline gelen Nilüfer Müzik Festivali bu yıl da beklentileri boşa çıkarmayacak.

Mor ve Ötesi, Ceza, The Blaze, Melike Şahin, Köfn, Şena Şener, Ozbi, Jakuzi ve No Land’in de aralarında yer aldığı müziğin en iyi isimleri unutulmaz konserlere imza atacak.

260.000 m2’lik dev festival alanında, ağaçların ve sincapların evsahipliğinde, Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden müzikseveri Bursa’da buluşturacak olan festival; müzik dışı etkinlikler, sürprizler ve yarışmalar ile katılımcılara bambaşka bir festival deneyimi sunacak.

Müzik ve eğlencenin yanı sıra çevrenin ve ekolojik dengenin korunması amacıyla her sene çeşitli çalışmalar yürüten Nilüfer Müzik Festivali, bu yıl da Nilüfer Belediyesi’nin ‘’İklim Yılı’’ teması çerçevesinde katılımcılara sorumluluk aşılayacak etkinlikler gerçekleştirecek.

Festival alanında, iki ayrı sahne, eğlence alanları, yiyecek ve içecek stantları yer alacak. Yöresel lezzetlerin yanı sıra, vegan gıda seçenekleri de katılımcılara sunulacak. Ayrıca festival süresince hem Bursa’dan hem de şehir dışından gelen müzik tutkunları kentin buluşma noktalarından Balat Atatürk Ormanı’na ücretsiz servislerle gidilebilecek.

İsteyenler çadır kuracak

Hazırlanan kamp alanında isteyenlerin, Türkiye’de eşine az rastlanır konfor olanaklarıyla çadır kurup konaklayabileceği Nilüfer Müzik Festivali’ne girişler 2 Eylül Cuma günü başlayacak. Kamp alanında gece, stand up gösterileriyle devam edecek.

Nilüfer Belediyesi, bu yıl da festival katılımcılarına stresten uzak, bol müzik, sınırsız eğlence, bol geyikli, renkli, capcanlı anlar yaşama olanağı sunacak.

Biletleri Biletinial’dan satışa çıkan Nilüfer Müzik Festivali hakkında detaylı bilgi almak isteyenler nilufermuzikfestivali.com adresini ziyaret edebilir.

