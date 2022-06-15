Bursa’nın ilk hac kafilesi yola çıkıyor

Kutsal topraklara giderek hac vazifesini yerine getirecek olan vatandaşlar pazartesi günü Bursa Yenişehir Havaalanından yola çıkacak.



Bursa’nın 172 hacı adayı ilk hac kafilesi olarak Yenişehir Havaalanından yola çıkacak. Bir turizm şirketi Yönetim Kurulu Başkanı emekli vaiz İsmail Alkuş, “Hazırlıklarımız tamam, hac yolculuğumuz başlıyor. Bursa’nın ilk kafilesi olacak olan hac yolculuğumuz 172 kişinin katılımı ile 20 Haziran Pazartesi saat 14.25 de Yenişehir havaalanından Medine’ye uçuyoruz. Kutsal topraklarda 37 gün kalacak hacılarımız sonra Cidde Havaalanından Yenişehir Havaalanına dönecekler. Rabbim arzu eden herkese nasip etsin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.