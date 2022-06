Has Tavuk çalışanları Sait Faik’i yakından tanıdı

Nilüfer Kütüphaneleri’nin Yılın Yazarı Sait Faik etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği buluşmada Dr. Esra Dicle, Has Tavuk çalışanlarına usta yazarın “Son Kuşlar” kitabından öykü okudu. Dicle, Sait Faik’i ve onun yaşama bakış açısını da anlattı.

Nilüfer Kütüphaneleri, Yılın Yazarı Sait Faik Abasıyanık etkinlikleriyle usta yazarı her kesimden ve her yaştan insanlarla buluşturmaya, O’nun edebiyat serüveni ile yaşama bakış açısını paylaşmaya devam ediyor.

Bu etkinliklerden biri olan fabrika buluşmalarına Has Tavuk ev sahipliği yaptı. Has Tavuk çalışanlarının ilgiyle takip ettiği buluşmaya, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız da katıldı. Akademisyen Dr. Esra Dicle’nin konuk olduğu buluşmada Dicle, Sait Faik’in “Son Kuşlar” kitabından “Haritada bir nokta” hikayesini okudu. Dicle, usta yazarın edebiyat serüveni ve dünyaya hangi pencereden baktığına dair bilgiler de paylaştı.

Sait Faik için en namuslu şeyin emek üreten insanın varlığı olduğunu ifade eden Dicle, bu nedenle zanaatkarlara büyük saygı duyduğunu söyledi. Sait Faik’in yazmaya başladığı yıllarda dünya savaşı gibi büyük bir yıkıma, küçük yaşta tanık olduğunu söyleyen Dr. Esra Dicle, bunun etkisinin bütün hayatı boyunca hem deneyimlerine, hem de yazıyla ilişkisine doğrudan etki ettiğini belirtti.

Sait Faik’in 1950’li yıllarda bugün olabilecek sorunları, insanın doğaya karşı davranışlarındaki problemleri fark eden ve sadece gıdaya erişimi değil, onun kaynaklarının tükenmesiyle ilgili temel endişelerini dile getiren bir yazar olduğuna dikkat çeken Dicle, ünlü yazarın insanın, doğayla ilişkisine, onun ritmine göre yaşamasına, emeğe büyük önem verdiğini ifade etti.

Dicle şöyle konuştu: “O, çevre bilinci ve duyarlılığı dediğimizde, Türk edebiyatımızdaki önemli yazarlardan biri. Öykülerine baktığınızda hep ada hikayeleri anlattığını görürüz. Ada yaşamını aslında daha bozulmamış, insanın doğayla bir ve bütün olduğu, onun ritmine göre hareket eden insanın yaşadığı coğrafya olarak anlatır. Bu nedenle tabiat anlatıları daha çok, ada anlatıları etrafında toplanır. Onun ada yaşamı hayalinde, modern hayatın karşısında manevi değerlerini koruyan, sevgiyi, dayanışmayı, saygıyı kaybetmemiş, insanların emeklerinin karşılığını aldığı bir dünya vardır. Son Kuşlar kitabında hem ada hayatı, hem şehir hayatı arasında yaptığı kıyası fark edebiliyoruz. Kayıpların, tüketimin olduğu bir dönemde üretime, emeğe, dayanışmaya tutunmak da vardır onda. Öykülerine baktığınızda bu seyri rahatlıkla takip edebiliriz.”

Sait Faik’in “Haritada Bir Nokta” öyküsünde çevre duyarlılığını, doğa sevgisini, ekolojik dengenin bozulmasına ve insan emeğinin üretim için değil de kendi hırsları için sömürülmesine karşı gösterdiği hassasiyetin net bir şekilde görüldüğünü söyleyen Dicle, “İnsanların dostluğuna, emeğine büyük coşkuyla yönelen, kendini insanlar arasında insan hisseden biriyken, sonra insanla doğa arasındaki ilişkinin bozulduğunu, insanın aklıyla var ettiği dünya içinde nasıl bir hırsa kapıldığını gördükçe insanlardan korkmaya başlar, uzaklaşır. O, parçası olduğu bir hayat değil yabancıladığı bir hayattır. Doğaya sığınır. 1950’lerden sonra yazdığı öykülerde neredeyse insan sesi yoktur. Beraber yaşadığı insanların doğaya aynı şekilde yönelmediğini keşfettikçe, doğaya hoyratça yaklaştığını gördükçe içinde duyduğu acı onu doğaya daha çok yöneltir” dedi.

Söyleşinin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Dr. Esra Dicle’ye, Has Tavuk yönetimine ve çalışanlarına böyle bir buluşmada yer aldıkları için teşekkür etti.

