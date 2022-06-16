Yenişehir Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı

Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Bursa Yenişehir belediyesi ekipleri ilçeye bağlı 71 mahallede çalışmalarını hızlandırdı.

Yenişehir Belediyesi Fen işleri ve İmar işleri müdürlüklerinin belirlediği sokak ve caddelerde çalışmalara başlandı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Davut Aydın, “ Havaların ısınmasıyla birlikte ilçemize bağlı 71 mahallede belirlediğimiz eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarımız başladı. İstek ve sorunları biliyoruz. Planlı bir şekilde sahadayız. Bizim tek derdimiz sevdamız Yenişehir. Bunun içinde sahada elinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele eden ekip arkadaşlarıma ve bugüne kadar bizlerin her zaman yanında olan yaşanan sıkıntılar dolayı sabır gösteren halkımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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