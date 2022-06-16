Bursa'da Sağlıklı Hayat merkezlerine ilgi yoğun

Covid19 pandemisinin ardından yeniden tam kapasiteyle hizmete başlayan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Sağlıklı Hayat merkezlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bünyesinde KETEM, sağlıklı beslenme danışmanlığı, sigara bırakma polikliniği, gebe bilgilendirme sınıfı, psikolojik danışmanlık, koruyucu ağızdiş sağlığı ünitesi, spor ve eğitim salonları gibi birimleri bulunduran sağlıklı hayat merkezleri, pandemi boyunca filyasyon sürecinin yönetildiği merkezler olarak görev yaptı. Pandeminin ardından yeniden koruyucu sağlık hizmetleri alanında hizmet vermeye başlayan sağlıklı hayat merkezlerinin danışan sayısı her geçen gün artıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, il genelinde; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Mudanya, Orhangazi, Mustafakemalpaşa, Karacabey ve İnegöl olmak üzere 9 ilçede 10 sağlıklı hayat merkezi bulunduğu bilgisini verdi. Geride kalan 5 aylık süreçte sağlıklı hayat merkezlerinde 17 bin 307 kişiye kanser tarama hizmeti verildiğine dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “Merkezlerimizin yeniden aktif olmasıyla birlikte 8 bin 102 vatandaşımıza beslenme danışmanlığı hizmeti verildi. Ayrıca 4 bin 339 vatandaşımıza psikososyal destek ve 2 bin 42 vatandaşımıza çocuk gelişim danışmanlığı verildi. Merkezlerimize başvuran vatandaşlarımızın sayısının her geçen gün artması memnuniyet verici” dedi.

Amaç Hasta Olmadan Önlem Almak

Sağlıklı Hayat Merkezleri’nin birincil amacının muhtemel sağlık sorunlarına karşı bireyleri ve toplumu korumak olduğunu belirten Dr. Yavuzyılmaz, “Bu merkezlerimizde vatandaşlarımıza hasta olmadan önce sağlığını nasıl koruması gerektiğini anlatmaktayız. Merkezlerimizde hipertansiyon, diyabet, obezite ile mücadele ediyoruz. Erken teşhis için kanser taramaları yapılıyor. Aynı şekilde anne sütü, sağlıklı gebelik ve kronik hastalıklarla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Personelimiz ayrıca okullarda öğrencilere yönelik eğitimler ve sahada vatandaşlarımız için farkındalık etkinlikleri yürütüyor” şeklinde konuştu.

Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde birer sağlıklı hayat merkezinin daha hizmete girme aşamasında olduğunu vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, vatandaşları sağlıklı hayat tarzına teşvik etmek, halk sağlığına yönelik riskler hakkında bilgilendirmek ve bunlardan korumak suretiyle sağlıklı birey, sağlıklı toplum meydana getirmek amacıyla çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizdi.

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