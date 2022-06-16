İnegölspor U15 takımı coşkuyla karşılandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegölspor U15 takımı coşkuyla karşılandı

İHA

İnegölspor U15 takımı coşkuyla karşılandı

Antalya’da düzenlenen U15 Bölgesel Gelişim Liginde Türkiye Şampiyonu olan İnegölspor U15 Takımı, dün şehre geri döndü. Şampiyon sporcular, kulüp tesislerinde düzenlenen coşkulu törenle karşılandı. Hem aileler hem taraftarlar genç sporcuların başarısıyla gurur yaşadı.
İnegölspor U15 Takımı, 914 Haziran tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen U15 Bölgesel Gelişim Ligi Finallerine katıldı. Karşıyaka, Çorum Futbol Kulübü ve Esenler Erokspor ile birlikte finallerde mücadele eden temsilcimiz, ilk maçında 11 Haziran Cumartesi günü Karşıyaka takımı ile karşılaştı ve müsabakadan 20 galip ayrıldı. 14 Haziran Salı günü ise finalde Esenler Erokspor ile karşılaşan İnegölspor U15 Takımı, 20 geriye düşmesine rağmen durumu 22’ye getirmeyi başardı. Penaltı atışlarında ise rakibini 54 mağlup eden Bordo Beyazlı sporcular, Türkiye Şampiyonu oldu.
Gençlik Gelişim Direktörü Özgür Şahin, U15 Teknik Sorumlusu Yunus Memiş, Yardımcı Antrenör Refik Şaffak ve Kaleci Antrenörü Celalettin Barut nezaretinde Türkiye Şampiyonluğuna uzanan sporcular, dün akşamüzeri İnegöl’e döndü. Kulüp tesislerinde şampiyon sporcular için özel bir karşılama töreni düzenlendi. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, ilçe protokolü, aileler ve taraftarların hazır bulunduğu karşılamada, şampiyon sporcular alkışlar arasında otobüsten indiler. Kupayla birlikte coşkulu bir şampiyonluk kutlamasının yapıldığı karşılamada, genç sporcular başarılarından dolayı tebrik edildi.
Karşılama ve şampiyonluk kutlamasında İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Bordo Beyazlı Kulübün As Başkanı olan Rıdvan Kocaağa kısa bir selamlama konuşması yaptı. Kocaağa, “Bugün burada yaptığımız kutlamayı bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. İnşallah gençlerimizle yakaladığımız bu başarıyı hem üst liglerde hem A takımımızda da yakalamayı arzu ediyoruz. Bizler yönetim kurulu olarak bu sene yeni bir yapılanmaya gittik. A takımımızda da güzel başarılar elde etmek istiyoruz. Şehrin bütünleşmesi ve İnegölspor markasının daha değerli hale gelmesi adına gençlerimizin kazandığı bu başarının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şehrimizin marka değerinin yükselmesine de ciddi katkıları oldu bu şampiyonluk ile. İnşallah bundan sonraki süreçte de şehrimizde hep birlikte daha güçlü bir İnegölspor markası oluşturacağız” dedi.
“Şehrimize hayırlı olsun”
Belediye Başkanı Alper Taban ise futbolda kurtuluş reçetesinin altyapı olduğuna dikkat çektiği konuşmasında; “Burada şampiyon gençlerimiz var, şampiyon annebabalarımız var. Burada herkesin yüreği bugün farklı atıyor. İnegölspor’umuzda özlediğimiz tabloyu U15 takımımız bizlere yaşattı. Her birine teşekkür ediyorum. Onlar öncelikle iyi birer evlat, ondan sonra iyi birer sporcu oldular ve bugün çok önemli bir başarıya imza attılar. Bana göre futbolun kurtuluş reçetesi altyapıdır. Altyapıyı biz ne kadar fazla önemsersek, ne kadar etrafımızdaki bu yetenekli gençleri bir araya getirirsek, değerli hocalarımızın, diğer paydaşlarımızın da katkı ve destekleriyle tarih yazacaklar. Ben öncelikle onların yetişmesinde emeği olan annebabalarına, sonra çok değerli hocalarımıza, teknik ekibimize, futbolcu kardeşlerimize ve yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Şampiyonluğun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.
“Arzu ettiğimiz manzarayı yaşıyoruz”
Son olarak aileler ve sporculara yönelik konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan da “Bugün bu manzara, tam da arzu ettiğimiz, istediğimiz manzara. Sporun birleştirici gücü, sporun kaynaştıran gücü, sporun gençliğe istikamet veren gücünün burada bir başarıyla da taçlanmış olmasını görmek gurur verici. Öncelikle ben gençlerimizi kutluyorum. Sonra onlara inanarak buraya getiren ailelerini, destekleyen, çalıştıran hocalarını, emeği olan herkesi tebrik ediyorum. İnegöl’de sporun yaygınlaştırılması diye bir projemiz var. İşte bu manzara, gençlik için yapılacak olan yatırımların ne kadar doğru olduğu ve güzel sonuçlar verdiğini bir kez daha ortaya koydu. İnegöl, sporda da iyi bir kaynak. Bu başarıyı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu güzel şampiyonluk İnegölspor’umuzun da güzel günlerinin müjdecisi olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmangazi’de can dostlar emin ellerde
YEREL HABERLER Osmangazi’de can dostlar emin ellerde
Uzay havacılık savunma UR-GE üyeleri ihracat için Paris’te
YEREL HABERLER Uzay havacılık savunma UR-GE üyeleri ihracat için ...
‘Bursa’yı Yönetenler’ portre sergisi
YEREL HABERLER ‘Bursa’yı Yönetenler’ portre sergisi
Metroda 3 kıza taciz ve bıçakla tehdit şüphelisine gözaltı
YEREL HABERLER Metroda 3 kıza taciz ve bıçakla tehdit şüphelisine ...
Sultan Murad, Kosova’da kabri başında anıldı Dündar: “Bize düşen ecdat mirasını geleceğe taşımak” Şehit padişaha asırlık vefa
YEREL HABERLER Sultan Murad, Kosova’da kabri başında anıldı Dündar: ...
Üniversiteli öğrencilerden çini ve seramik sergisi
YEREL HABERLER Üniversiteli öğrencilerden çini ve seramik sergisi
Bursa'da Sağlıklı Hayat merkezlerine ilgi yoğun
YEREL HABERLER Bursa'da Sağlıklı Hayat merkezlerine ilgi yoğun
Orhangazi’de mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER Orhangazi’de mezuniyet sevinci
Buzağı 'Gökçe', yaşamını fıtığa borçlu
YEREL HABERLER Buzağı 'Gökçe', yaşamını fıtığa borçlu
Kemik iliği nakil ünitesi açıldı
YEREL HABERLER Kemik iliği nakil ünitesi açıldı
Minik ressam Azra Saka ilk kişisel sergisini açtı
YEREL HABERLER Minik ressam Azra Saka ilk kişisel sergisini açtı
Bursa'da bisiklet hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da bisiklet hırsızlığı kamerada
Yazılı basının geleceği Meclis genel kuruluna kaldı
YEREL HABERLER Yazılı basının geleceği Meclis genel kuruluna kaldı
Yargıtay'dan mahkum işçilere güzel haber Cezaevine giren işçi tazminat alabilecek
YEREL HABERLER Yargıtay'dan mahkum işçilere güzel haber Cezaevine ...
Konut projelerinde patili dostlar için yaşam alanları olmalı
YEREL HABERLER Konut projelerinde patili dostlar için yaşam alanları ...
İnegöllü 9 sporcunun milli takım heyecanı
YEREL HABERLER İnegöllü 9 sporcunun milli takım heyecanı
Mustafakemalpaşalı çocuklar atıklardan çilek yetiştirdi
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşalı çocuklar atıklardan çilek ...
Yenişehir Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı
Gemlik Belediyesi’nden çiftçinin yol haritasına akademik destek
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi’nden çiftçinin yol haritasına ...
Parktaki yılanı elleriyle yakaladı çocuklara sevdirdi
YEREL HABERLER Parktaki yılanı elleriyle yakaladı çocuklara sevdirdi
Yenişehir’e yeni baraj yapılacak Çiftçinin imdadına devlet yetişti
YEREL HABERLER Yenişehir’e yeni baraj yapılacak Çiftçinin imdadına ...
Bursa'nın dünyaca ünlü ıhlamur ormanlarında hasat başladı Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da ıhlamur ormanlarındaki ilk hasada katıldı
YEREL HABERLER Bursa'nın dünyaca ünlü ıhlamur ormanlarında hasat ...
Festivalde Balkan ezgileri mest etti
YEREL HABERLER Festivalde Balkan ezgileri mest etti
Kaldığı metruk evi ateşe verdi
YEREL HABERLER Kaldığı metruk evi ateşe verdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.