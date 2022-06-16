İnegölspor U15 takımı coşkuyla karşılandı

Antalya’da düzenlenen U15 Bölgesel Gelişim Liginde Türkiye Şampiyonu olan İnegölspor U15 Takımı, dün şehre geri döndü. Şampiyon sporcular, kulüp tesislerinde düzenlenen coşkulu törenle karşılandı. Hem aileler hem taraftarlar genç sporcuların başarısıyla gurur yaşadı.

İnegölspor U15 Takımı, 914 Haziran tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen U15 Bölgesel Gelişim Ligi Finallerine katıldı. Karşıyaka, Çorum Futbol Kulübü ve Esenler Erokspor ile birlikte finallerde mücadele eden temsilcimiz, ilk maçında 11 Haziran Cumartesi günü Karşıyaka takımı ile karşılaştı ve müsabakadan 20 galip ayrıldı. 14 Haziran Salı günü ise finalde Esenler Erokspor ile karşılaşan İnegölspor U15 Takımı, 20 geriye düşmesine rağmen durumu 22’ye getirmeyi başardı. Penaltı atışlarında ise rakibini 54 mağlup eden Bordo Beyazlı sporcular, Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik Gelişim Direktörü Özgür Şahin, U15 Teknik Sorumlusu Yunus Memiş, Yardımcı Antrenör Refik Şaffak ve Kaleci Antrenörü Celalettin Barut nezaretinde Türkiye Şampiyonluğuna uzanan sporcular, dün akşamüzeri İnegöl’e döndü. Kulüp tesislerinde şampiyon sporcular için özel bir karşılama töreni düzenlendi. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, ilçe protokolü, aileler ve taraftarların hazır bulunduğu karşılamada, şampiyon sporcular alkışlar arasında otobüsten indiler. Kupayla birlikte coşkulu bir şampiyonluk kutlamasının yapıldığı karşılamada, genç sporcular başarılarından dolayı tebrik edildi.

Karşılama ve şampiyonluk kutlamasında İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Bordo Beyazlı Kulübün As Başkanı olan Rıdvan Kocaağa kısa bir selamlama konuşması yaptı. Kocaağa, “Bugün burada yaptığımız kutlamayı bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. İnşallah gençlerimizle yakaladığımız bu başarıyı hem üst liglerde hem A takımımızda da yakalamayı arzu ediyoruz. Bizler yönetim kurulu olarak bu sene yeni bir yapılanmaya gittik. A takımımızda da güzel başarılar elde etmek istiyoruz. Şehrin bütünleşmesi ve İnegölspor markasının daha değerli hale gelmesi adına gençlerimizin kazandığı bu başarının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şehrimizin marka değerinin yükselmesine de ciddi katkıları oldu bu şampiyonluk ile. İnşallah bundan sonraki süreçte de şehrimizde hep birlikte daha güçlü bir İnegölspor markası oluşturacağız” dedi.

“Şehrimize hayırlı olsun”

Belediye Başkanı Alper Taban ise futbolda kurtuluş reçetesinin altyapı olduğuna dikkat çektiği konuşmasında; “Burada şampiyon gençlerimiz var, şampiyon annebabalarımız var. Burada herkesin yüreği bugün farklı atıyor. İnegölspor’umuzda özlediğimiz tabloyu U15 takımımız bizlere yaşattı. Her birine teşekkür ediyorum. Onlar öncelikle iyi birer evlat, ondan sonra iyi birer sporcu oldular ve bugün çok önemli bir başarıya imza attılar. Bana göre futbolun kurtuluş reçetesi altyapıdır. Altyapıyı biz ne kadar fazla önemsersek, ne kadar etrafımızdaki bu yetenekli gençleri bir araya getirirsek, değerli hocalarımızın, diğer paydaşlarımızın da katkı ve destekleriyle tarih yazacaklar. Ben öncelikle onların yetişmesinde emeği olan annebabalarına, sonra çok değerli hocalarımıza, teknik ekibimize, futbolcu kardeşlerimize ve yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Şampiyonluğun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Arzu ettiğimiz manzarayı yaşıyoruz”

Son olarak aileler ve sporculara yönelik konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan da “Bugün bu manzara, tam da arzu ettiğimiz, istediğimiz manzara. Sporun birleştirici gücü, sporun kaynaştıran gücü, sporun gençliğe istikamet veren gücünün burada bir başarıyla da taçlanmış olmasını görmek gurur verici. Öncelikle ben gençlerimizi kutluyorum. Sonra onlara inanarak buraya getiren ailelerini, destekleyen, çalıştıran hocalarını, emeği olan herkesi tebrik ediyorum. İnegöl’de sporun yaygınlaştırılması diye bir projemiz var. İşte bu manzara, gençlik için yapılacak olan yatırımların ne kadar doğru olduğu ve güzel sonuçlar verdiğini bir kez daha ortaya koydu. İnegöl, sporda da iyi bir kaynak. Bu başarıyı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu güzel şampiyonluk İnegölspor’umuzun da güzel günlerinin müjdecisi olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.