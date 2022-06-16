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Babasını öldüren Emirhan için ağırlaştırılmış müebbet talebi

DHA

Babasını öldüren Emirhan için ağırlaştırılmış müebbet talebi


BURSA,(DHA)BURSA'da, babası Erkan Şirinel'i (45) öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınıp, tutuklanan Emirhan Şirinel (21) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Emirhan Şirinel´in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Olay, 18 Mart'ta gece yarısı, Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi 2'nci Çamlı Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşı ile evlenmek istediğini belirten Emirhan Şirinel ile duruma karşı çıkan babası Erkan Şirinel tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Emirhan Şirinel, evdeki av tüfeği ile annesinin gözü önünde babasına ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Erkan Şirinel yere yığılırken, Emirhan da polisi arayıp, babasının intihar ettiğini öne sürdü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Erkan Şirinel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şirinel'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emirhan ile annesi Pınar Şirinel ise ifadeleri için emniyete götürüldü. Emniyette sorgusunda cinayeti itiraf eden Emirhan Şirinel, tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erkan Şirinel'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olayın ilk etapta intihar olarak bildirildiği, olay yerine gelindiğinde maktulün salonda kanepe üzerinde sırt üstü eğimli şekilde yaslanır vaziyette olduğunun görüldüğü belirtildi.
İddianamede, ölü muayene işleminde maktulün vücudundaki yaralardan olayın cinayet olduğunun anlaşıldığı, eşi ve oğlunun olayı intihar şeklinde bildirerek çeşitli bahaneler ile evden ayrıldıkları belirtildi. Ayrıca olayın cinayet olduğunun anlaşılmasıyla soruşturma işlemlerinin derinleştirildiğine yer verildi.
Emirhan Şirinel'in ifadesinde, kız arkadaşıyla bir süredir bazı sorunları olduğunu ve olay gecesi telefonda görüştükleri sırada sevgilisinin halasının görüşmeye katılıp, "Simge ile evlenmezsen sana ve ailene zarar veririz" dediğini, babasının bu durumu öğrendiğinde kendisine zarar verebileceğini düşünerek, evdeki çift kırma diye tabir edilen silahı alıp doldurduğunu söylediği aktarıldı. Bu sırada anne ve babasının salonda uyuduklarını, silahı yatak çarşafına sararak babasının baş ucuna geçtiğini ve göğüs kısmına arka arkaya 2 el ateş ettiğini ifade eden sanığın, olayı önceden planlamadığını, annesinin de herhangi bir dahlinin olmadığını beyan ederek, suçlamayı kabul ettiği kaydedildi.
Emirhan Şirinel´in 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Tutuklu sanığın yargılanmasına temmuz ayında başlanacak. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Hlil ÖZÇOBAN
2022-06-16 16:51:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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