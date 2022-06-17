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Çatılardan kaçmaya çalışan hırsızı, çaldığı tabletin sinyali ele verdi

DHA

Çatılardan kaçmaya çalışan hırsızı, çaldığı tabletin sinyali ele verdi


Mehmet İNAN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da gündüz vakti 5 eve giren 2 hırsız, kendilerini fark eden mahalleliden kaçmak için çatıya çıktı. Şüphelilerden biri kaçarken, diğer hırsız çaldığı tabletin sinyali sayesinde yakalandı. Evinden, tableti ve paralarının çalındığını belirten Mehmet Efe Sacan (23) "Benim peluş ayımı da çalmış. En çok ona sinirlendim. Arkadaşımın tabletinden benim tabletimin sinyaline baktık. Sinyali bulunca polis ekipleri sağ olsun hemen suç üstü yakaladılar" dedi.Olay dün saat 17.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesinde meydana geldi. Ev sahiplerinin evde olmadığı saati belirleyen 2 hırsız, ilk girdikleri evden elektronik ve değerli eşyaları alarak çıktı. Daha sonra yandaki eve giren şüpheliler, burada çalacak eşya bulamayınca buzdolabındaki kolayı içerek yan binaya geçti. Toplam 5 eve girerek hırsızlık yapan şüpheliler, son binadan ayrılacakları sırada mahalleli tarafından fark edildi. Panikle çıktıkları binaya giren şüpheliler, çatıya çıkarak binaların üzerinde bir süre dolandıktan sonra, bir evin bahçesinde saklandı."ARKADAŞIM KAÇTI BEN ORADA KALDIM "Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada ev sahibi Mehmet Efe Sacan´ın çalınan tabletinden hırsızların konumu tespit edildi. Şüphelinin bulunduğu bölgede yoğunlaşan ekipler, evin bahçesinden çatıya çıkarak kaçmaya çalışan Hülya K.'yı (31) yakalarken, erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Burak S.'nin kaçtığını belirledi. Yakalanma anını görüntüleyen basın mensuplarına "Ne çekiyorsunuz." diyerek tepki gösteren Hülya K, neden hırsızlık yaptığı sorusuna ise "Neyi neden yaptım. Arkadaşım kaçtı ben kaldım orada. Onun, Allah belasını versin" diyerek gözyaşı döktü. Kadının üzerinde ve sırtındaki çantada yapılan aramada, 30 adet cep telefonu, 1 adet tablet, yüklü miktarda ziynet eşyası , bir miktar para, iki adet musluk başı ve oyuncak ayı bulundu. Ayrıca şüpheli Hülya K.´nın 21 ayrı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi."POLİS ÇATILARDA HIRSIZ KOVALADI"Annesinin evde olmadığı saatlerde hırsızların içeri girdiğini ifade eden Mehmet Efe Sacan, "Aşağıdan komşularla birlikte gelirken bizim balkondan birini görüyorlar. Bütün eşyaları dışarı çıkarmış, komşuyla seslenince arkadan kaçmışlar. Sağ olsun polis ekipleri de yakındaymış, hemen müdahale ettiler. Şüpheli kaçmak için çatıya çıkmış. Polis ekipleri de kendilerini tehlikeye atıp çatı çatı hırsız kovaladılar. Biri yakalandı, öbürü de inşallah tez zamanda yakalanır" dedi."EN ÇOK PELUŞ AYIMI ÇALMALARINA SİNİRLENDİM"Evlerinden çok sayıda eşya çalındığını belirten Sacan, "Birçok malzeme çaldılar. Babamın balıkçı malzemeleri, benim tabletim, komşunun ziynet eşyalarını çalmış. Benim peluş ayımı da çalmış. En çok ona sinirlendim. Arkadaşımın tabletinden benim tabletimin sinyaline baktık. Sinyali bulunca polis ekipleri sağ olsun hemen suç üstü yakaladılar" diye konuştu.İşlemlerin ardından çalıntı mallar sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan Hülya K., Emir Sultan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polis ekipleri kaçan Burak S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Yıldırım Mehmet İNAN-İsmail Hakkı SEYMEN
2022-06-17 07:33:14

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