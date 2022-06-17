Bursa'da tehlikeli taşımacılık

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Bursa'da kamyonette taşınan yükü görenler bir daha baktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesinde kamyonetin kasasında taşıdığı yükü görenler gözlerine inanamadı. Sürücüsü kullandığı kamyonetin 2 katı büyüklüğünde taşıdığı yük ile trafikte tehlike saçarak ilerledi. Kamyonet, bir süre sonra trafikte gözden kayboldu.

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