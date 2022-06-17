Bilgi evi öğrencilerinden renkli sergi Boyalı parmaklar sergisi göz doldurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilgi evi öğrencilerinden renkli sergi Boyalı parmaklar sergisi göz doldurdu

İHA

Bilgi evi öğrencilerinden renkli sergi Boyalı parmaklar sergisi göz doldurdu

Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’ya değer katan vizyon projelerinden olan ve ilköğretim çağındaki çocukların eğitimlerine destek vermek amacıyla kurulan Emek Bilgi Evi’nde eğitim alan öğrenciler, boyalı parmaklar sergisi ile resim alanındaki yeteneklerini gösterdi.
Emek Bilgi Evi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen boyalı parmaklar sergisine Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin’in yanı sıra Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban, öğretmenler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Şahin, eğitim alanında yaptıkları çalışmalarla Türkiye’ye örnek olduklarını belirterek çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlayacak projeleri devam ettireceklerini vurguladı.
Osmangazi Belediye Başkan yardımcısı Şahin, konuşmasının ardından serginin açılış kurdelesini kesti. Öğrencilerin resim çalışmalarını tek tek inceleyen şahin, projede katkısı olan herkesi tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Liselilere sebze halinde eğitim
YEREL HABERLER Liselilere sebze halinde eğitim
Kendisini vuran doktor, yaşam savaşı veriyor
YEREL HABERLER Kendisini vuran doktor, yaşam savaşı veriyor
Takside kalp krizi geçiren kişinin yardımına çevredekiler koştu
YEREL HABERLER Takside kalp krizi geçiren kişinin yardımına ...
Yaptırdığı okulun öğrencileri çiçeklerle karşıladı
YEREL HABERLER Yaptırdığı okulun öğrencileri çiçeklerle karşıladı
Bursa’da tarihi bina alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa’da tarihi bina alev alev yandı
Namiq Alasgarov: "Ayrılmak zorunda kaldım"
YEREL HABERLER Namiq Alasgarov: "Ayrılmak zorunda kaldım"
Halı doktoru Tarihi ve kaliteli halıları tamir ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor
YEREL HABERLER Halı doktoru Tarihi ve kaliteli halıları tamir ederek ...
Yok böyle talihsiz sürücü Çekiciye aracı yüklenirken yere bıraktığı çantalarını kadın hırsız böyle götürdü O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Yok böyle talihsiz sürücü Çekiciye aracı yüklenirken ...
Bursa'da tehlikeli taşımacılık
YEREL HABERLER Bursa'da tehlikeli taşımacılık
5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit sonucu çatıdan çatıya kaçarken yakalandı 5 evi birden soyan hırsız çatıdan çatıya kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı Çekirge bir zıpladı, iki zıpladı, üçünçü de yakayı ele verdi 21 suç kaydı bulunan hırsız, 30 iPhone, 1 tablet, bir poşet altın ve çalıntı parayla kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER 5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit ...
Çatılardan kaçmaya çalışan hırsızı, çaldığı tabletin sinyali ele verdi
YEREL HABERLER Çatılardan kaçmaya çalışan hırsızı, çaldığı tabletin ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'ya geliyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'ya geliyor
Bursaspor’un yeni formaları tanıtıldı
YEREL HABERLER Bursaspor’un yeni formaları tanıtıldı
Frutti Extra Bursaspor, Yiğitcan Saybir’i transfer etti
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, Yiğitcan Saybir’i transfer ...
Ata Demirer, Bursaspor forması giydi
YEREL HABERLER Ata Demirer, Bursaspor forması giydi
İnegöl Belediyesi’nde personele Kaizen ödülleri takdim edildi
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi’nde personele Kaizen ödülleri ...
Doğaseverlerin yeni rotası: İnegöl
YEREL HABERLER Doğaseverlerin yeni rotası: İnegöl
Babasını öldüren Emirhan için ağırlaştırılmış müebbet talebi
YEREL HABERLER Babasını öldüren Emirhan için ağırlaştırılmış müebbet ...
Umman’dan İlk Uçak Bursa’ya geldi Umman seferleri Bursa’ya katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Umman’dan İlk Uçak Bursa’ya geldi Umman seferleri ...
Metroda 3 kıza taciz ve bıçakla tehdit şüphelisine gözaltı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Metroda 3 kıza taciz ve bıçakla tehdit şüphelisine ...
Kestelli minik şefler mutfağa girdi
YEREL HABERLER Kestelli minik şefler mutfağa girdi
Tırdan hırsızlık yapan şüpheliyi bekçiler yakaladı
YEREL HABERLER Tırdan hırsızlık yapan şüpheliyi bekçiler yakaladı
Nilüfer’de enerji verimliliği konuşuldu
YEREL HABERLER Nilüfer’de enerji verimliliği konuşuldu
Kestel Belediyesi Türkiye’nin en ucuz ekmeğine zam yapmamak için kendi buğdayını ekiyor 1 TL’lik 400 gram ekmeğe 2 yıl daha zam yok
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi Türkiye’nin en ucuz ekmeğine zam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.