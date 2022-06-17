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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da ‘Altın Karagöz’ heyecanı başlıyor

İHA

Bursa'da ‘Altın Karagöz’ heyecanı başlıyor

Özgün formatı ve geleneksel çizgisiyle dünyanın önemli halk dansları organizasyonları arasında yer alan Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından 34’üncü kez Bursalılarla buluşuyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 34’üncüsü düzenlenen ‘Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, 27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Özgün formatıyla geleneksel çizgisini koruyarak bugünlere gelen ‘Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’, farklı ülkelerde yaşayan kültürlerin, halk dansları olarak dünyaya yansımasını gözler önüne seriyor. ‘60. Uluslararası Bursa Festivali’ çerçevesinde gerçekleştirilecek ‘34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’na bu yıl 22 ülke katılıyor. Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Dağıstan, Gana, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, Kktc, Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Malezya, Meksika, Moldova, Özbekistan, Polonya, Sırbistan, Slovakya ve Tunus’tan 800’e yakın halk dansçısı, kültürel birikimlerini Bursa’da izlenime sunacak. Gösteriler sadece kent merkezinde değil, 17 ilçeye yayılacak şekilde planlandı.
Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın tanıtımı için Kültürpark’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalıların hak ettiği hizmetleri alabilmeleri için yoğun bir gayretle çalıştıklarını söyledi. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Bursa’da kültür ve sanat çalışmalarının önemli bir yer tuttuğunu belirten Başkan Aktaş, göreve geldikleri günden bu yana gençlik ve kültürsanat çalışmalarından taviz vermediklerini vurguladı. Başkan Aktaş, “Belediyecilik sadece teknik işler, altyapı, yol yapmak değildir. Belediyecilik aynı zamanda gönüllere dokunmaktır. İnsanların ruhunu dinlendirmektir. Her anlamda bunu yapmaya gayret ediyoruz. Kültür sanatla hemhal olmuş bir şehirde yaşıyorsanız sorumluluğunuz daha da artıyor. Bu doğrultuda projeler yapıyoruz. 1962 yılından bu yana Uluslararası Bursa Festivali düzenleniyor. Birçok insanın bu süreçte emeği oldu. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması da 33 sene icra edildi. Son iki yıldır ise yapılamadı. 34’üncüsünü 27 Temmuz tarihleri arasında düzenlemiş olacağız” dedi.
22 ülke, 800 dansçı
Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın dünyanın sayılı halk dansları organizasyonların biri olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, bu sene 22 ülkenin misafir edileceğini ve coşkunun sadece şehir merkezinde değil, 17 ilçede de yaşanacağını dile getirdi. Başkan Aktaş, “800’e yakın halk dansçısı programa katılmış olacak. Bu işin ana sponsoru Bursa Büyükşehir Belediyesi’dir. Hiçbir zaman programın belirlenmesi noktasında rol almadık. Bunun yanında sponsorlarımız ve destekçilerimiz var. Festivale olduğu gibi Halk Dansları Yarışması’na da destek olan sponsorlarımız Harput Holding, Erikli, Sur Yapı Avm, Hayat Hastanesi, Karina Hotel’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kültür en önemli değer
BKSTV Başkanı Sadi Etkeser de, kültürel ve sanatsal etkinlikleri Bursalılarla buluşturan BKSTV’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle uluslararası bir programa daha ev sahipliği yaptığını söyledi. Vakfın kurulduğu günden bu yana birçok faaliyete imza attığını hatırlatan Etkeser, “Bu sene 60’ıncısı düzenlenen Bursa Festivali çerçevesinde 1962’den bu yana düzenlenen ve her sene onlarca ülkenin halk dansları topluluğuna ev sahipliği yapan Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın 34’üncüsü yapıyoruz. Alanında dünyadaki sayılı bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. 1 hafta boyunca farklı kültürler, şehrimizin dört bir yanını renklendirecek. Bir şehrin en önemli değeri ve turizm potansiyeli, şehrin kültürüdür. Geleneklerimizi ve kültürümüzü koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve Bursa’yı uluslararası alanda tanıtmayı amaçlıyoruz. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’na katılan tüm ekiplere başarılar diliyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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