‘İşimiz Temiz Projesi’ ile Bursa’da 5 binden fazla kişiye eğitim verildi

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve OPET’in iş birliği ile geliştirilen “İşimiz Temiz Projesi”nin Bursa’da yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlenen paydaş bilgilendirme toplantısı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Temiz, hijyenik ve sağlıklı hizmet sunan işletmelerin sayısının artırılmasını amaçlayan İşimiz Temiz projesinin bilgilendirme toplantısına TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk çevrimiçi olarak katılırken, toplantıda ayrıca BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arzu Ayyıldız ile yerel yönetimler, kadın kooperatifleri, üniversiteler ve ilgili esnaf odalarından çok sayıda paydaş yer aldı.

Örnek proje

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, İşimiz Temiz Projesi’nin pandemi döneminde önemi daha da artan hijyen konusundaki öncü yaklaşımıyla örnek bir proje haline geldiğini söyledi. Koçaslan, “TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Sayın Nurten Öztürk’ün vizyonuyla Milli Eğitim Bakanlığımız ve Opet ile birlikte başlatılan İşimiz Temiz Projesi’ni bu bakış açısıyla oldukça değerli buluyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak girişimcilerimizin her alanda güçlenmesi, desteklenmesi ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen her projeyi destekliyoruz.” dedi.

Toplantıya online olarak bağlanan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, projeye katkı sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak sözlerine başladı. Öztürk, “Pandemi, hijyenin her ortam için ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha hepimize öğretti. Bu proje ile mikro işletme sahiplerine önemli bir farkındalık yaratarak işlerine büyük katkı sağlayacağımıza inanıyorum. İşimiz Temiz Projesi ile ülkemizde faaliyet gösteren mikro işletmelerin hijyen kalitesini ve tercih edilebilirliğini artırmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin temiz, hijyenik ve sağlıklı hizmet sunan binlerce işletmeye sahip olmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.

5 bin 175 kişiye eğitim verildi

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın, hijyen konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan İşimiz Temiz projesine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, “Yerel paydaşlar olarak aylık proje toplantılarımızı düzenli olarak gerçekleştiriyor ve Bursa’da hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelerimizin projedeki eğitimlerden faydalanmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar 5 bin 175 kişiye eğitim vererek hijyen normlarını yükseltmelerine olanak sağladık. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarda da temiz, hijyenik ve sağlıklı hizmet sunan işletmelerin artırılması amacıyla bütün paydaşlarımızın desteklerini bekliyoruz.” dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arzu Ayyıldız, “Pandemi sürecinde temizlik ve hijyen normlarının önem kazanması İşimiz Temiz projesinin sadece işletmeler için değil bireyler için de ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi. İşimiz Temiz hijyen eğitimleriyle temizlik ve hijyen konusunda Bursa’da bir seferberlik başlatmış bulunuyoruz. Bu sebeple ilimizde faaliyet gösteren tüm hizmet sektörü çalışanlarını ve görevli halk eğitimi merkezlerindeki tüm vatandaşlarımızı İşimiz Temiz hijyen eğitimlerine kayıt olmaya davet ediyoruz. Hijyen, sağlık ve temizlik alanlarında daha bilinçli bir Bursa hedefiyle tüm paydaşlarımızın desteğini bekliyoruz.” dedi.

“İşimiz Temiz” hijyen eğitimleri yiyecekiçecek, konaklama ve ulaşım sektörlerindeki mikro işletmeler başta olmak üzere hijyen normlarını yükseltmek isteyen işletme sahipleri, çalışanları ve tüm bireylere ücretsiz olarak sunuluyor. İşletmelerin hijyen kapasiteleri ile tercih edilebilirliklerini artırmak ve gelirlerini yükseltmek için başlatılan proje, Bursa başta olmak üzere 20 ilde yürütülüyor. İşimiz Temiz Projesi’nin, online eğitimlerle desteklenerek daha sonraki dönemlerde 81 ilde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Proje eğitimlerine katılmak isteyen kişiler halk eğitim merkezlerine giderek ya da https://eyaygin.meb.gov.tr/ üzerinden kayıt oluşturabiliyor.

İşimiz Temiz Projesi ücretsiz eğitimlerin yanı sıra bireylere ve işletmelere sağladığı avantajlarla da dikkat çekiyor. Projenin bireylere sağladığı avantajlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesine ek olarak talep edenlere sunulacak Europass Sertifika Eki bulunuyor. Bu belgeye sahip kişiler ömür boyu geçerli mesleki yeterlilik belgesi ile Avrupa ülkelerinde iş başvurusu yaparken bir adım öne geçebiliyor. Bununla birlikte proje eğitimini tamamlayan kişilere çıraklık yerine doğrudan kalfalık sınavına girme imkânı sunuluyor. Proje eğitimini tamamlayan ve https://www.isimiztemiz.org/ web sitesine kayıt olan işletmeler ise işletme ismine özel hazırlanan İşimiz Temiz İşletme Belgesi, İşimiz Temiz çıkartması, manifesto posteri ve temizlik takip çizelgelerinden oluşan İşimiz Temiz Kiti ile birlikte OPET avantajından yararlanabiliyor.

