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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dansöz olayı sonrası açığa alınan müdüre velilerden destek

İHA

Dansöz olayı sonrası açığa alınan müdüre velilerden destek

Bursa'da iki hafta önce bir okulun okul aile birliği tarafından gelir elde etmek için düzenlediği dansözlü eğlencenin imam hatip okulunda değil, mahalledeki 3 okulun ortak kullandığı çok amaçlı salonda sadece kadınlara özel matine şeklinde düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Sonrasında sosyal medyada görüntülerin büyük tepki alması sonucu okul müdürü görevden uzaklaştırılmıştı. Bugün öğrenciler karnelerini alırken, veliler ise okul müdürüne destek amaçlı okul önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Milli Eğitim Bakanı Özer de Bursa ziyaretinde, Bursa'da bir okulun aile birliği tarafından düzenlenen dansözlü eğlencenin ardından bir düzenlemeye gittiklerini hatırlatarak, "Resmi Gazete'de dün yayınlanan değişikliğe göre okullarımızın aile birlikleri okul yönetiminden izin almadan sosyal etkinlik düzenleyemeyecek. Sosyal faaliyetler okul idaresinin izin ve denetiminde olacak. Ülkemizin milli ve maneviyatına tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulunmuştu.
Olay, iki hafta önce merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde bulunan 3 okulun ortak kullandığı çok amaçlı salonda meydana gelmişti. Sosyal medya üzerinde yayınlanan görüntülerde, okul aile birliği tarafından okula gelir elde etmek için yapılan kadınlara özel matinede oynatılan dansöz vardı. Kısa sürede büyük tepki toplayan görüntü sonucu Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, okul aile birliğini görevden alırken, okul müdürünü de görevden uzaklaştırmıştı.
Konuyla ilgili Bursa'da bir ziyaretinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer, Bursa'da bir okulun aile birliği tarafından düzenlenen dansözlü eğlencenin ardından bir düzenlemeye gittiklerini hatırlatarak, "Resmi Gazete'de dün yayınlanan değişikliğe göre okullarımızın aile birlikleri okul yönetiminden izin almadan sosyal etkinlik düzenleyemeyecek. Sosyal faaliyetler okul idaresinin izin ve denetiminde olacak. Ülkemizin milli ve maneviyatına tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulunmuştu.
Karne günü öğrenciler karnelerini alırken veliler de okul müdürünün göreve geri getirilmesi ve destek amaçlı okul önünde toplanarak basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Çalı İlköğretim Okulumuzda yaşanan, eğitim camiası ve mahallemiz sakinleri için üzücü görüntülerin bazı platformlardan yayımlanması sonucunda değerli Okul Müdürümüz Coşkun Şahiner, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma esnasında geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Hepimiz biliyoruz Coşkun Hocamız çok değerli bir okul yöneticisidir. Bunu okuldaki girişimlerinden, veli, öğrenci ve diğer tüm paydaşlar ile eğitim için canla başla çalışmalarından çok iyi biliyoruz. Biz de Çalı halkı ve veliler olarak kendisini bu süreçte tüm sesimizle desteklemeliyiz. Bu görüntülerin oluşmasında bizzat bir eksikliği ve suçu olmadığı açıktır. Kısa sürmesi beklenen fakat 2 haftadır devam eden soruşturma sürecinde kendisinin çok yıprandığını da biliyoruz. Eğitim camiası ve Çalı halkı açısından çok değerli olan Sayın Coşkun Şahiner müdürümüzün yanındayız" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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