Yenişehir tarihi gün yüzüne çıkıyor

Osmanlıya İlk Başşehirlik yapan Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan tarihi yerlerin belgeseli çekilecek.

Yenişehir’de bulunan Osmanlı döneminden kalan birçok tarihi eser belgesel haline getirilerek. Yapılan çalışma ilçede ilk olacak.Belgeselin yapımcılığı Gazeteci Fatih Ak yapacak.

Gazeteci Fatih Ak, “Osmanlılar Yenişehir’de birçok tarihi eser inşa etmişlerdir. Günümüze kadar gelen eserlerden ilçe merkezindeki 17 camiden 10 tanesi Osmanlı dönemine aittir. Yine köylerde de yapılan camilerin ve hamamların bir kısmı Osmanlı döneminde yapılmıştır. İlçedeki diğer tarihi eserler Babasultan Zaviyesi, Sinanpaşa Camii ve Kervansarayı, Çiftehamamlar, Süleymanpaşa Camii ve Türbesi, Saray Hamamı, Şemaki Evi, Saat kulesi gibi önemli eserlerin çekimlerini tarihçiler ile birlikte çekeceğiz. Bu çalışmalar ilçede ilk olurken ilçe tarihine de ışık tutacak. Son derece önemli çalışmanın ortaya çıkmasında bizlere yardımcı olan ilçe kaymakamı Rahmi Köse’ye Belediye Başkanı Davut Aydın’a ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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