Soner´in ölümüne neden olan sürücü, hız görüntülerini paylaşmış

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da, otomobiliyle çarptığı motosikletli Soner Sevim´in (15) ölümüne neden olan Muhammet Baha Çetiner´in (20) kazadan kısa süre önceki sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Görüntülerde Çetiner´in, aracıyla 200 kilometrenin üzerinde hız yaptığı görüldü.
Kaza, 30 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl´e seyir halinde olan Muhammet Baha Çetiner yönetimindeki 16 ATP 500 plakalı otomobil, Metal Sanayi Kavşağı´nda karşıya geçmeye çalışan Soner Sevim´in kullandığı 16 ACB 896 plakalı motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli, 30 metre sürüklendi. Yaralanan Sevim, kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi´nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı da iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Muhammet Baha Çetiner, yaklaşık 2 saat sonra emniyete giderek teslim oldu. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen Çetiner, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Sürücünün 2021 yılından `mala zarar verme´, `drift´ ve `polisin dur ihtarına uymamak´ suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.
Öte yandan kazadan önce Muhammet Baha Çetiner´in yüksek hızda seyrettiği anlardan görüntüleri ortaya çıktı. Çetiner´in çeşitli zamanlarda ve kazadan kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, aracıyla 200 kilometrenin üzerinde hız yaptığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-06-18 11:34:54
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