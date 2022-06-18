Kazada yaralanan Sinem ile Beyza, sınava sedye ve tekerlekli sandalyeyle girdi



Gökhan ÖZHAN-Yavuz YILMAZ/BURSA,(DHA)BURSA'da 21 gün önce geçirdikleri trafik kazasında yaralanan Sinem Dede (18) ile Fatma Beyza Tüfek (18) sedye ve tekerlekli sandalye ile geldikleri okulda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde 27 Mayıs´taki kazada, Necmi Çakır yönetimindeki (58) 16 BFU 64 plakalı otomobile, Seçil Dilek´in (20) kullandığı 34 NP 6890 plakalı otomobil çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile araçlardaki Sinem Dede, Sera Zeybek (18), Libanur Karaca (18) ve Fatma Beyza Tüfek yaralandı. 2 otomobilin çarpışmasıyla 6 kişinin yaralandığı kazanın, araç içi kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Yaralanan sürücülerden Necmi Çakır ise bu anları 'Geçirdiğim kaza' başlığıyla sosyal medyadan paylaştı.

O kazada kalça kemiği kırılan Sinem Dede ile sağ ayağında çoklu kırıklar oluşan Fatma Beyza Demir, bugün YKS heyecanı yaşadı. Geçirdikleri ameliyatların ardından tedavi gördükleri hastaneden taburcu edilen kazazedelerden Sinem Dede, ambulansla geldiği okuldaki sınav salonuna sedye ile girdi. Genç kızın heyecanlı olduğu görülürken, sürecin çok zor geçtiğini söyleyen baba Mesut Demir, "Acı, tatlı her şey birbirine karışmış durumda. Anlatmaya söz yeterli olmaz" dedi.

Ailesi tarafından özel araçla okula getirilen ve belgelerini son gün yetiştiren Fatma Beyza Tüfek ise tekerlekli sandalye ile kendisi için özel hazırlanan sınıfta sınava girdi. Fatma Beyza Tüfek, "İyi hissediyorum, sınava hazır hissediyorum" diye konuştu. Baba Mehmet Tüfek ise, "Beklenmedik bir trafik kazası sonucu ayağında parçalı kırıklar oluştu. Şu anda ayağında platin olduğu için, ÖSYM´den aldığımız izin doğrultusunda sınava girebiliyor. Mutluyuz, en azından kaza psikolojisini atlatacak. Kendisini denemiş olacak. İnşallah başarır. Bütün öğrencilerimizi başarı diliyoruz. Hayırlısı olsun" dedi.

1 AY BOYUNCA YATARAK HAZIRLANDIĞI SINAVA, SEDYE İLE GİRDİ

1 ay önce Samsun´da geçirdiği trafik kazası nedeniyle ayakta durması ve oturması doktor raporuyla yasaklanan Düşüm Çınar da ambulansla nakledildiği Bursa´da, Büyükşehir Belediyesi Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri biriminin ambulansı ile evinden alınarak, sınav salonuna sedye ile taşındı. Sol bacağında ve kalçasındaki kırıklar sebebiyle yürüyemediğini ve uzun süre oturamadığını belirten Çınar, "Samsun´dan Bursa´ya ambulansla geldim. Aile hekiminden reçete alırken bize Bursa Büyükşehir Belediyesi´nin ambulans hizmetinden bahsedildi. Başvuru yaparak hastane kontrollerine giderken Büyükşehir Belediyesi´nin ambulans hizmetinden yararlandık. Üniversite sınavı için de belediyemizden yardım istedik. Anında olumlu dönüş aldık. Teşekkür ediyorum. Üniversiteyi kazanmayı çok istiyorum ve tüm gün yatarak sınava hazırlandım. Kazadan sonra yaşam mücadelesi verdim. Kendime geldiğimde sınavımın etkilenmesinden çok korktum. Ama vazgeçmedim. İnşallah hedeflerime ulaşacağım. Psikiyatri ya da yazılım mühendisliğini hedefliyorum" diye konuştu.

SINAVA JANDARMA YETİŞTİRDİ

İnegöl ilçesinde ise sınava geç kalan üniversite adayının yardımına jandarma koştu. Hacı Sevim Yıldız Mesleki kampüsünde sınava geç kalan adayı, Jandarma Motosiklet Timi, sınav merkezine yetiştirdi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gökhan ÖZHAN-Yavuz YILMAZ

2022-06-18 14:44:23



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