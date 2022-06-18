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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da otomobil alev topuna döndü

İHA

Bursa'da otomobil alev topuna döndü

Bursa‘da seyir halindeyken yanmaya başlayan araç kısa sürede alev topuna döndü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Bursa Otobanı üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenmeyen bir nedenle seyir halindeki araç yanmaya başladı. Arabada bulunanlar panik içerisinde dışarı çıkarken, araç kısa sürede alev topuna döndü. Yangın trafikte korku dolu anlar yaşatırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. Maddi hasarla sonuçlanan olayda araç küle döndü. Alevlerin yükseldiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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