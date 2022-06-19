Kestel'de Bursa Çimento isyanı

Türkiye'nin şişelenmiş içme suyu üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Uludağ eteklerinde kurulu Bursa Çimento Fabrikası'nın ÇED olumlu raporu yargı kararıyla raporu iptal edilmiş olmasına rağmen ısrarla yapımına giriştiği ilave yatırım gündemden düşmüyor. CHP Kestel İlçe Başkanı Hatice Doğan, fabrika önünde yaptığı basın açıklamasıyla tepkisini dile getirirken, "Yargı kararını yok sayan uygulamalara itiraz ediyoruz. CHP Kestel İlçe Örgütü olarak beklentimiz, tam 55 yıllık bu sorunun daha da büyütülmesi değil, toptan çözümü konusunda adım atılmasıdır” dedi.

“Bursa Çimento'nun büyüme çabası kabul edilemez”

CHP Çevre ve Sağlıktan Sorumlu il Başkan Yardımcısı Cevat Asa ve ililçe yöneticilerinin de katıldığı basın açıklamasında çimento fabrikalarının çevreye en çok zarar veren birkaç sektörden biri olduğunu hatırlatan CHP Kestel İlçe Başkanı Hatice Doğan’ın açıklaması şöyle: “1966 yılında kurulan ve kurulduğu dönemde bile yer seçimi sakıncalı olan bir fabrikanın, aradan 55 yıl geçtikten sonra ve bunca yıl çevreye zarar vermişken, aynı lokasyonda daha da büyüme çabaları kabul edilebilir değildir. Bursa Çimento yetkilileri kendi yaptıkları açıklamada ‘Makine parkı 4 sefer modernize edilerek bugünlere gelen şirkette, mevcut makine parkı üzerinde yapılacak iyileştirmelerle hedeflenen çevreci ve sürdürülebilir sonuçlara ulaşılmasının teknik olarak mümkün olmadığından, yeni bir yatırımı hayata geçiriyoruz’ diyorlar. 120 milyon Euroluk yatırımla yanma kaynaklı karbondioksit (CO2) emisyonlarının kademeli olarak %35’e kadar, çevresel toz emisyonlarının %25’e kadar, toplam su tüketiminin, azotoksit (NOx) emisyonunun da %40’a kadar azaltılması hedeflendiğini iddia ediyorlar. Bu açıklama, Bursa kamuoyunun Bursa Çimento’ya yarım yüzyıldır yönelttiği eleştirilerin doğruluğunu teyit eden bir itiraftır. Bu açıklama Bursa Çimento yönetiminin kamuoyuna 'çevre kirliliği yaşatmıyoruz' diye bugüne kadar yalan söylediğinin itirafıdır. Bu açıklama Bursa Çimento'nun çevreyi ve havayı kirletmesine göz yumduğunun da itirafıdır. Neredeyse 60 yıldır Bursa'ya yalan söyledikleri ortadadır.”



"Kestel'de geceleri artık nefes almak bile zor"

“Bursa Çimento Fabrikası'nın son yıllarda özellikle gece saatlerinde yoğun şekilde kimyasal atık yaktığını ve bulunduğu konum nedeniyle başta Kestel olmak üzere tüm Bursa'nın hava sahasını zehirlediğini iddia eden Hatice Doğan, "Nitekim ara ara fabrikanın yaydığı atık dumanının kokusu nedeniyle evlerde bile nefes alınamaz hale gelindi. Şehrin tepesinde bulunan ve kanserojen gazları tüm Bursa'ya yayan bu fabrikaya kimse dur diyemeyecek mi? Kestel'in havası kirli diyoruz, Kestel'in havasında partiküller var diyoruz, sadece bunu demekle kalmıyoruz, biz Kestel'de fiili hava ve çevre kirliliğini yıllardır bizzat yaşıyoruz... Bugüne dek sürekli kamuoyuna aldatan Bursa Çimento'nun yaptığı iş bugün neden farklı olsun. Kaldı ki, en yakın yerleşim birimine yaklaşık 500 metre mesafedeki, artık şehir içinde kalmış olan fabrika çevresindeki arazinin ve çam ağaçlarının gri çimento tozu ile kaplı olması zaten anlamak isteyen çok şey anlatıyor” dedi.



“Çimento tozu en önemli çevre kirleticisi”

Hatice Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bursa Çimento Fabrikası Kapasite Artışı ve Atıl Isıdan Enerji Üretim Tesisi Projesi ÇED Raporu 2018'de yayınlanmıştı. Benim de davacılar arasında yer aldığım, mahkeme tarafından iptal edilen bu ÇED raporunda bile, çimento üretimindeki toz emisyonları için ‘en önemli çevresel konulardan biridir’ denmektedir. Yani toz partikülleri, bilimin de söylediği gibi, çimento üretimindeki en önemli çevre kirleticisidir. Aynı raporda açıkça belirtildiği üzere, çimento sanayinde PM10, PM2.5 ve ince toz oluşmaktadır. Bu raporda 'ince toz' olarak geçen toz, daha kolay solunması, akciğerlerin en uç noktasına kadar ulaşması nedeniyle insan sağlığına en olumsuz etkiyi yapmaktadır, .Kontrolsüz Atık alımında koca Bursa da, Kestel de vatandaşlar zehirlenmedi mi? Sonra kontrolsüz atık depolayarak büyük yangına sebebiyet vermedi mi? ATY tesisinde altıkların ayrıştırılması esnasında Kestelli hemşerilerimiz zehirlenmedi mi? Tüm bu gerçekler ortadayken, Bursa Çimento fabrikasındaki kapasite artışı, bu bölgede yaşayanların yaşamının riske edilmesi demektir.”

Kestelli vatandaşların nefes alamadığını ifade eden CHP Bursa Sağlıktan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cevat Asa, "Ben sağlık sektöründeyim. Her ay Kestel ilçesinde akciğer hastalıklarından dolayı 34 vatandaşımızı kaybetmekteyiz. Bunun sebebi Kestel ilçesinde bulunan çimento fabrikası ve sanayi kuruluşları. Bu ay akciğer rahatsızlıklarından 4 vatandaşımızı kaybettik." şeklinde konuştu.

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