Mustafakemalpaşa Belediyesi öğrencilere su dağıttı

Mustafakemalpaşa Belediyesi, sınav günüde öğrencileri yalnız bırakmadı. 22 bölgede çocuklara su ikramında bulunan ekipler, onlara moral verdi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Mehmet Kanar gençleri yine yalnız bırakmadı. Tüm ekipleri sabahın erken saatlerinde sınavların yapıldığı 22 okulda görevlendirerek onlara moral veren Başkan Mehmet Kanar, sonuç ne olursa olsun her zaman yanlarında olduklarını, asla pes etmemelerini ve kendilerine güvenmeleri mesajını iletti.

Başkan Mehmet Kanar “Eminim ki emeklerinizin karşılığınızı alacaksınız. Bu hayatta karşınıza çıkacak birçok sınavdan sadece bir tanesi. Sonuç bağımsız olarak sadece geleceğe odaklanın. İnanıyorum ki önemli başarılara imza atacaksınız. Bir abiniz, dostunuz, arkadaşınız olarak tüm yüreğim, güvenim ve inancım her zaman yanınızdayım. Rabbim zihin açıklığı versin.” dedi

Kanar, eğitimden, spora, bilimden sanata gençlerin her anlamda hayata hazırlanmalarında çok değerli katkıları olacağına dikkat çektiği Bursa’nın nitelikli Gençlik Merkezi’nin ilk etabının tamamlanmak üzere olduğunun müjdesini verdi.

