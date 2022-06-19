Gecelik giydirdiler, mermi yutturdular, hakim karşısına çıktılar

Bursa’da rehin aldıkları gençlere mermi yutturup gecelik giydiren kişiler, hakim karşısına çıktılar.

Bursa’da E.M.'yi dövüp ağzına tabancanın namlusunu sokan, mermi yutturduktan sonra gecelik giydiren Y.D.Ç. ile arkadaşları B.T., M.Ş., G.Y. , ve G.Ü.’nün yargılanmasına başlandı. 10. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısında konuşan sanıklar, karakolda ve adliyede verdikleri savunmalarının doğru olduğunu ifade ettiler. Mahkeme başkanının güvenlik nedeniyle gazetecileri ve izleyicileri almadığı duruşmada taraf avukatları ile müşteki E.M. hazır bulundu. Duruşmada sanıkların savunmaları kameraya kaydına alındı.

Olay, 10 Şubat akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Y.D.Ç. ve yanındaki 2 arkadaşı, aralarında kız arkadaş meselesi yüzünden husumet bulunan E.M. ve M.Ş. ile buluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı. Y.D.Ç. ve arkadaşları, E.M.'nin ve Mehmet Ş.’nin ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantladı. Y.D.Ç. ve arkadaşları yere yatırdıkları E.M.'yi önce tekme ve yumruklarla dövdü. Daha sonra Y.D.Ç. belinden çıkardığı tabancayı Erhan M.'nin ve Mehmet Ş.’nin ağzına sokup tehdit etti. Tehdit sonrası Y.D.Ç., tabancanın şarjöründen çıkardığı mermiyi de M.Ş.’ye yutturdu. Yaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları Mehmet Ş.'ye kadın elbisesi giydirdi. Zanlılar, E.M.'ye ve M.Ş.’ye sabaha kadar yapılan işkence anlarını cep telefonu kamerasıyla da anbean kaydetti.

E.M.'nin arkadaşlarının görüntülü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek 10 dakika içerisinde o eve operasyon düzenledi. Y.D.Ç. ve diğer iki şüpheli polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Duruşmada konuşan Müşteki E.M., “Beni Y.D.Ç. ters kelepçe yapar gibi zorla eve aldı. Yanında da M.Ş., E.T.’ de vardı. Kafamı sanırım M.Ş tutmuştu. E.T dış kapıyı açtı ve beni içeriye aldılar. Ben sanık Y.D.Ç.’den ve M.Ş.’den şikayetçiyim. Diğer sanıklardan şikayetçi değilim” dedi.

Söz hakkı verilen E.T. ise, “Bursa’da E.M.’yi misafir olarak ağırladık. E.M.’in, M.Ş’ye karşı yaptığı eylemler nedeniyle suça konu olan olayı gerçekleştirdik. Pişmanım. Olay anında heyecan ve sinirli hareket ettik. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı” diyerek polis ve sulh ceza hakimliğin de verdiği savunmasını tekrar ettiğini söyledi.

Sanık Y.D.Ç., ve G.Y. ve G.Ü. ‘de daha önceki verdiği savunmalarına katıldığını ifade ederek, pişman olduklarını ifade ettiler.

Mahkeme heyeti, müşteki sanık M.Ş.’in tahliyesine karar verirken, tahliye taleplerinin reddettiği sanıklar Y.D.Ç., E.T.’nin ve G.Y.’nin tutukluluk hallerinin devamına, G.Ü.’nin konutu terk etmeme yönündeki adli kontrolün kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



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