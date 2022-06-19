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Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı : 2 tutuklama

İHA

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı : 2 tutuklama

Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandıran ve sonrasında kıskıvrak yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, vatandaşı arayarak adınıza kredi çekildiğini ve kendisini kurtarması için bir miktar para ve ziynet eşyalarını vermesi gerektiğinin söyledi. Dolandırıcıların söylediğine inanan vatandaş, dolandırıcıların belirlediği yere 75 bin lira değerinde altın, 10 bin 400 lira değerinde döviz ve 10 bin lira para bıraktı. Bir süre sonra vatandaş dolandırıcıların aradığı numarayla irtibata geçemeyince dolandırıldığını anlayarak durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda şüphelilerin M.B., İ.K. ve O.T. olduğunu ve ziynet eşyalarını Bursa'da bir kuyumcuda bozdurduğunu belirledi.
Şüphelilerin adresini belirleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda M.B., İ.K. ve O.T. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şüphelilerin paranın bir kısmını harcadıkları belirlenirken dolandırdıkları paradan kalan 55 bin 700 lira ise sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden İ.K. ve M.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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