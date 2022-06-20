Mudanya Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi ihaleye çıkıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mudanya Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi ihaleye çıkıyor

İHA

Mudanya Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi ihaleye çıkıyor

Mudanya Belediyesi tarafından projelendirilip inşaat çalışmaları tamamlanan Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi’nin 1. Etabı ihaleye çıkıyor.
Mülkiyeti Mudanya Belediyesi’ne ait 15 dükkan, 6 adet kiosk ve 5 adet ATM ile yeşil alan, bebek bakım odası, yönetici ofisi, teknik odalar ve otoparkın bulunduğu 8 bin 328 metrekarelik alan, “Kapalı Teklif Usulü” yöntemiyle ihale edilerek 10 yıllığına kiraya verilecek. Tesisin tamamı aylık 1 Milyon TL üzerinden ihale edilecek. 1. Etap ihalesi, 4 Temmuz Pazartesi günü 15.00’te Mudanya Belediyesi’nde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesine göre “Kapalı Teklif Usulüyle” yapılacak. Söz verdiği bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezimiz gurur vesilemiz oldu. Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm çalışmalarımızda olduğu gibi bu projede de kendi işimizi kendimiz yaptık. Her biri alanında uzman personelimizin gece gündüz çalışarak hazırladığı projeyi hayata geçiriyoruz. Getireceği gelirle Mudanya Belediyesi’nin en değerli mülkü Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi olacak. Uzun yıllar Mudanyamıza hizmet edecek, 7’den 70’e her yaştan vatandaşımız burada doğa ve denizle buluşacak. Yalnızca Mudanyalıların değil, Bursalıların buluşma noktası Yıldıztepe olacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi Çalı Yağlı Güreşleri’nin 60. Başpehlivanı Mustafa Taş
YEREL HABERLER Tarihi Çalı Yağlı Güreşleri’nin 60. Başpehlivanı ...
Yaz gebelerine sağlık öneriler
YEREL HABERLER Yaz gebelerine sağlık öneriler
Ölüme davetiye çıkartan motorcular kamerada
YEREL HABERLER Ölüme davetiye çıkartan motorcular kamerada
İznik'te 'Uçurtma Şenliği' renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER İznik'te 'Uçurtma Şenliği' renkli görüntüler ...
Bursa'da bagajda yolcu taşıyan sürücüye ceza yağdı
YEREL HABERLER Bursa'da bagajda yolcu taşıyan sürücüye ceza yağdı
Trafiği kapatan düğün konvoyuna haklı isyan O anları kaydeden mağdur sürücü, "hakkımı helal etmiyorum" dedi
YEREL HABERLER Trafiği kapatan düğün konvoyuna haklı isyan O anları ...
Bursa’da yol verme kavgasında ortalık meydan muharebesine döndü
YEREL HABERLER Bursa’da yol verme kavgasında ortalık meydan ...
Yaşlı kadının fark ettiği hırsızlar saklandıkları çatıda kıskıvrak yakalandılar Kapıyı hırsızların üzerlerine kilitledi, 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Yaşlı kadının fark ettiği hırsızlar saklandıkları ...
Çatıda gezen hırsızlık şüphelileri saklandıkları depoda yakalandı
YEREL HABERLER Çatıda gezen hırsızlık şüphelileri saklandıkları ...
Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı : 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar ...
Kendilerini polis olarak tanıtıp 95 bin lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kendilerini polis olarak tanıtıp 95 bin lira ...
Yenişehir Belediyesi’nden mobil uygulama
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi’nden mobil uygulama
Osmangazili atletler madalyaya doydu
YEREL HABERLER Osmangazili atletler madalyaya doydu
Mudanya’da sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Mudanya’da sahte içki operasyonu
Yıldırım’da can dostlar emin ellerde
YEREL HABERLER Yıldırım’da can dostlar emin ellerde
Gecelik giydirdiler, mermi yutturdular, hakim karşısına çıktılar
YEREL HABERLER Gecelik giydirdiler, mermi yutturdular, hakim ...
Bursa'da yürekleri ağza getiren yangın
YEREL HABERLER Bursa'da yürekleri ağza getiren yangın
Değirmen Gençlik iyilik peşinde
YEREL HABERLER Değirmen Gençlik iyilik peşinde
Cep telefonlu işkence davasında kameralı duruşma
YEREL HABERLER Cep telefonlu işkence davasında kameralı duruşma
Nilüfer’de takas şenliği
YEREL HABERLER Nilüfer’de takas şenliği
Kamp ve karavan tutkunları Bursa’da buluştu
YEREL HABERLER Kamp ve karavan tutkunları Bursa’da buluştu
Mustafakemalpaşa Belediyesi öğrencilere su dağıttı
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa Belediyesi öğrencilere su dağıttı
Başkan Aykurt´tan Babalar Günü mesajı 
YEREL HABERLER Başkan Aykurt´tan Babalar Günü mesajı 
Cem Adrian Bursa dinleyicisini performansıyla büyüledi
YEREL HABERLER Cem Adrian Bursa dinleyicisini performansıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.