Düğün sonrası 'La Casa de Papel' kostümlü çiftetelli

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Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA´da, Recep Bayram için düğün sonrası eğlence düzenleyen arkadaşlarından bazıları, İspanyol yapımı `La Casa de Papel´ dizisinde kullanılan kostümleri giyip, çiftetelli oynadı.

İnegöl´de yaşayan Recep Bayram için arkadaşları, düğün sonrası eğlence düzenlendi. Bayram'a farklı organizasyon düşünen arkadaşları, İspanyol yapımı `La Casa de Papel´ dizisinde oyuncuların giydiği kostümleri giyip, aynı maskeleri taktı. Turuncu tulum ve maske takan damadın bazı arkadaşları, çiftetelli oynadı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-06-20 11:56:40



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