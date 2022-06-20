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OSMEK’in gurur sergisi Kursiyerlerin el emekleri sergiyle taçlandı

İHA

OSMEK’in gurur sergisi Kursiyerlerin el emekleri sergiyle taçlandı

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde bulunan kursiyerlerin 20212022 dönemi boyunca aldıkları eğitimlerle ürettikleri eserlerden oluşan yılsonu sergisi büyük beğeni topladı.
Osmangazi Belediyesi tarafından vatandaşların mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla her yıl ücretsiz olarak düzenlenen OSMEK kurslarının 20212022 döneminin yılsonu sergisinde renkli görüntüler yaşandı. Soğanlı Kültür Merkezi’nde açılan sergide; giyim, filografi, tezhip, ahşap yakma, Bartın işi tel kırma, resim, su kabak işlemeciliği, ev mefruşatı, geri dönüşüm, rölyef, deri, koza, örgü, iğne oyası, el nakışları, gümüş kazaz, punch, aroma terapi, halı dokuma ve çini gibi alanlarda 400’den fazla eser yer aldı. Serginin açılış törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Köse, belediye başkan yardımcıları, eğitmenler, kursiyerler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Dündar: “Hedefimiz üreten ve kazanan bir gelecek”
Osmangazi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “2009 yılından bu yana toplam 32 bin 200 hemşehrimize hizmet veren OSMEK kurslarımız, özellikle kadınların ve gençlerin ekonomiye katılmasına büyük katkı sağladı. Bu çerçevede kurslarımız, hobi ve kariyer alanında binlerce insanımızın hayatına dokundu. Ayrıca kadınlarımız burada unutulmaya yüz tutmuş sanatları yaşatma imkanı buldu. Bu yıl da 20 merkezimizde, 85 farklı branşta 3 bin 500 kişiye kurs hizmeti verdik. Kursiyerlerimizin bir yıllık emeklerini yılsonu sergisi ile taçlandırdık. OSMEK kurslarımız yaz boyunca devam edecek. Üreten ve kazanan bir gelecek için tüm Osmangazilileri OSMEK kurslarına davet ediyorum” dedi.
Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Köse ise son 5 ayda yaklaşık 2 bin kurs açarak 115 bin vatandaşa ulaştıklarını belirterek, “Bizler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde 136 mahallemizin tamamında önemli çalışmalar yapıyoruz. Özellikle muhtarlarımızla projelerimizi paylaşarak, köylerimiz dahil olmak üzere birçok vatandaşımızın meslek sahibi olmasını sağlıyoruz. Ayrıca kurs merkezlerimizde elde edilen ürünler, Türkiye’de bulunan patent grupları tarafından da kabul görüyor. Bu durum Osmangazi için büyük bir kazanımdır. Desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a yürekten teşekkür ediyorum. Vaktini değerli geçirmek isteyen herkes kurslarımıza gelebilir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Dündar, 65 yaşında okuma yazma öğrenerek herkese örnek olan Tahsin Ay ile kursta başarı gösteren kursiyerlere sertifikalarını takdim etti. Törene katılan protokol üyeleri ve kursiyerler de, kurdele kesiminin ardından Soğanlı Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda bulunan eserleri tek tek inceledi.

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