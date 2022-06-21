Bursa'da 3 ev alev alev yandı



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, tekstil atölyesi olarak kullanılan 2 katlı müstakil binada çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı. Yangının olduğu sokağın dar olması nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen 3 ev kullanılmaz hale geldi.

Nilüfer ilçesinin Gümüştepe Mahallesi İpekyolu Sokak´ta bulunan ve tekstil atölyesi olarak kullanılan 2 katlı müstakil evde saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede bitişikte bulunan iki binaya da sıçradı. Yangını gören mahalle sakinleri hortumlarla alevlere müdahale ederken, itfaiye ekiplerine de haber verildi. Olay yerine çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi.

İTFAİYE EKİPLERİ DAR SOKAKLARDA ZOR ANLAR YAŞADI

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının olduğu sokağın dar olması nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı. İtfaiye araçları güçlükle sokağa girerek yangına müdahale edebildi. İtfaiyenin söndürme çalışmalarına köyde yaşayanlar da destek verdi. Bu sırada yanan binaların bitişiğindeki ahırda bulunun küçükbaş hayvanlar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri alevleri diğer binalara sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonrasında yangın söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından açıklama yapan Gümüştepe Mahalle Muhtarı Haluk Balta, "3 tane ev tamamen yanmış durumda. Herhangi bir can kaybı yok, hayvanları da tahliye etmişler. İlk yanan ev tekstil atölyesi olarak kullanılıyormuş. Yangında tekstil atölyesinden başlıyor." dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-06-21 05:04:29



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