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Şans, üşengeç hırsızın ayağına geldi Ayakkabı çalmaya geldi asansöre bindi, otomobil çalarak sırra kadem bastı

İHA

Şans, üşengeç hırsızın ayağına geldi Ayakkabı çalmaya geldi asansöre bindi, otomobil çalarak sırra kadem bastı

Bursa'da üşengeç hırsız, ayakkabı çalmak için girdiği binada katlara asansör ile çıkmak istedi. Asansörde unutulan otomobil anahtarını bulan hırsız, otomobili çalarak bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, önceki gece 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, binaya giren üşengeç hırsız, ayakkabı çalacağı katlara asansör ile çıkmak istedi. Bindiği asansörde otomobil anahtarı bulan hırsız,
ayakkabı çalmadan geldiği gibi dışarıya çıktı. Anahtardan kilit açma tuşuna basarak kilidi açılan otomobile binen hırsız bölgeden uzaklaştı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Üşengeç hırsızın şansı ayağına geldiğini söyleyen mağdur Hayrullah Aras, 'Saat 23.30 sıralarında aracı buraya getirdim. Anahtarı eniştemin oğluna teslim etmek için asansöre bıraktım. Daha sonra çıkacağı kata bastım. Oğlu da anahtarı alacağı sırada uyuya kalmış ve anahtar asansörde kalmış. Daha sonra apartmana hırsız girip önce anahtarı sonra arabayı çalmış. Hırsız da üşengeç olduğu için ayakkabı çalacağı katlara asansörle çıkıyor. Bu şekilde aracın anahtarını alarak aracı çalıyor. Polis ekiplerine şikayette bulunduk. Polis ekipleri kent güvenlik ve plaka tanıma sisteminden otomobili Mudanya Burgaz'da buldu. Çok teşekkür ederiz' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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