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Kazada 2 oğluyla ölen baba, çocuklarını karne hediyesi olarak tatile götürüyormuş

DHA

Kazada 2 oğluyla ölen baba, çocuklarını karne hediyesi olarak tatile götürüyormuş


Mehmet İNAN-Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA'da, kalp krizi geçiren Erol Yılmaz'ın (51) kontrolünden çıkan beton mikserinin karşı şeride geçerek kullandığı otomobilin üzerine devrilmesi sonucu Mehmet Ali Korkmaz (42) ile oğulları Mustafa Efe (9) ve Semih (13) Korkmaz hayatını kaybetti. Mehmet Ali Korkmaz'ın çocuklarını karne hediyesi olarak Avşa Adası'na tatile götürmek için yola çıktığı öğrenilirken, kazada eşiyle birlikte ağır yaralanan kızı Elif Hüma'nın (4) da hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
Kaza, dün saat 11.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Üniversite Kavşağı yakınında meydana geldi. Erol Yılmaz yönetimindeki 16 NZR 88 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi nedeniyle kontrolü kaybetmesiyle devrilip, karşı şeride geçti. Beton mikseri, karşı şeritte Mehmet Ali Korkmaz'ın kullandığı seyir halindeki 16 APK 709 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Korkmaz ile oğlu Mustafa Efe Korkmaz sıkıştı. Haber verilmesi sonucu olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Ali Korkmaz ile oğlu Mustafa Efe Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada sürücü Korkmaz'ın diğer oğlu Semih, kızı Elif Hüma, eşi Fatma Korkmaz ile  beton mikseri sürücüsü Erol Yılmaz yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Semih Korkmaz ile mikseri kullanan Erol Yılmaz, hastanede hayatını kaybetti. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri yapılan Mehmet Ali Korkmaz ile çocukları Mustafa Efe ve Semih Korkmaz dün Orhaneli ilçesine bağlı Karıncalı Mahallesi'nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
TAKDİR BELGESİ ALMIŞLARDI
Kazada yaşamını yitiren araç bakım servisi sahibi Mehmet Ali Kormaz'ın, çocuklarına düşkün olduğu, karne hediyesi olarak ailesiyle birlikte Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'na tatile gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Semih Korkmaz'ın Bursa Çimento Fabrikası Ortaokulu 7´nci sınıf öğrencisi olduğu. takdir belgesi aldığı, Alemdar Mahallesi´ndeki Osmangazi Özel İdare İlkokulu´nda 4´üncü sınıfı bitiren Mustafa Efe Korkmaz'ın  takdir belgesi ile okulunu bitirdiği öğderildi.
'KAÇ KAÇ DİYE BAĞIRDIM'
Eşi ve iki oğlunun öldüğü kızının ise yaralandığı trafik kazasından hafif yaralı olarak kurtulan ve cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Fatma Korkmaz, bugün Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan ve hayati tehlikeyi atlatan kızı Elif Hüma'yı ziyaret etti. Fatma Korkmaz'ın polise verdiği ifadesinde, "Biz yolumuzda gidiyorduk. Beton mikseri fark ettim. Eşime, 'Mehmet Ali bu araç üzerimize geliyor kaç, kaç' diye bağırdım. Sonrasında olanlar oldu" dedi
Bu arada kazaya neden olan beton mikser sürücüsü Erol Yılmaz'ın adli tıp kurumundaki otopsisinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-06-21 12:40:42

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