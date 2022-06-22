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Bursa´da destek çekleri ile 20 bin çocuk bayramlıklarına kavuşacak

DHA

Bursa´da destek çekleri ile 20 bin çocuk bayramlıklarına kavuşacak


BURSA, (DHA) Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine dağıtacağı Kart16 destek çekleri ile 20 bin çocuğu bayramlık kıyafetlerine kavuşturacak hem de küçük esnafa can suyu olacak.Büyükşehir Belediyesi, pandemi ile mücadele sürecinde sosyal belediyeciliğin örnek uygulamalarını Bursa´da hayata geçirdi. Bu süreçte 140 bin adet gıda paketi, 900 bin adet BESAŞ ekmek, 30 bin 500 adet pazar filesi, 31 bin adet temizlik paketi, 72 bin adet sıcak yemek hizmeti, okullara 10 bin adet hijyen kiti, karantina altında bulunan kişilere yönelik 6 bin 500 adet C vitamini destek paketi, yine sağlık çalışanlarına, emniyet ve jandarma mensuplarına, huzurevleri ve bakım merkezlerine 46 bin adet C vitamini tabağı dağıtımı yapıldı. Yaklaşık 200 bin aileye ulaşan Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitime destek kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve laptop dağıttı. Yine pandemiden ekonomik anlamda olumsuz etkilenen ve faturalarını ödeyemediği için elektriği kesilme durumuna gelen 20 bin ailenin elektrik faturası, aynı durumdaki 20 bin ailenin su faturası ve interneti kesilme noktasına gelen 20 bin ailenin de internet faturası belediye tarafından ödendi. Türkiye´de bir ilk olarak 2 yıl önce hayata geçirilen ve ihtiyaç sahiplerine istedikleri yerden alışveriş imkanı sağlayan Kart16 uygulamasından da bugüne kadar 19 bin 704 ailenin yararlanması sağlandı.ESNAFA UNUTULMADIKonuya ilişkin belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Özellikle Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde hayata geçirilen Kart16 destek çeki uygulamaları ile ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülerken, sadece küçük esnafta geçerli olan çeklerle mahalle bakkalları, hazır giyim, ayakkabıcı ve kırtasiyeci esnafına büyük katkı sağlandı. Bu yıl da devam eden proje ile Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 25 bin haneye dağıtılan 400´er liralık çeklerle mahalle bakkallarına 10 milyon TL´lik kaynak sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde yine ayakkabıcılar ile hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren küçük esnafın yüzünü güldürdü" ifadeleri kullanıldı.BAYRAMLIKLAR BÜYÜKŞEHİR´DENKurban Bayramı öncesinde Bursa Ayakkabıcılar Odası ve Bursa Hazır Giyimciler Odası ile protokol imzalayan Büyükşehir Belediyesi´nin ihtiyaç sahibi 20 bin çocuk için dağıtacağı 300´er TL´lik destek çekleri, bu odalara kayıtlı esnafta geçerli olacak. Aynı şekilde Ramazan Bayramı´nda bu iki odaya kayıtlı esnafta geçerli olan 5 bin çek dağıtan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle toplamda 25 bin çekle söz konusu esnafa 7,5 milyon TL´lik katkı sağlamış olacak.ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜ GÜLSÜNBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kolilerle erzak dağıtımı uygulaması yerine vatandaşların istedikleri yerden istedikleri ürünleri almasına imkan sağlayan Kart16 uygulamasını Türkiye´de hayata geçiren ilk belediye olduklarını hatırlattı. Kart16 projesine ilave olarak hem esnafa hem de ihtiyaç sahiplerine katkı sağlayacak destek çeki uygulamalarını devreye aldıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu proje, çocuklarımızın bayramda yüzü gülsün diye, onların hayatlarına dokunalım diye ortaya konmuş bir projedir. Dolayısıyla hem evlatlarımızı sevindirmek hem de esnafa destek olmak için Kurban Bayramı´na özel hazırladığımız destek çekleri ile 20 bin çocuğumuz en güzel giysilerle bayram sabahına uyanacak. 5000 çocuğumuza da Ramazan Bayramı´nda dağıtmıştık. Böylelikle 25 bin çocuğumuzun bayramlık ihtiyaçları ile yaklaşık 7,5 milyon TL´lik katkı ile esnafımıza da destek olmuş oluyoruz. Dolayısıyla biz tamamen çocuklarımızın, gençlerimizin hayatına dokunmak adına bu hamleleri yapıyoruz. İnşallah; o bayram sevincini ve bayramın güzelliğini çocuklarımızın yüzünde görürsek, ne mutlu bize" diye konuştu.Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit de esnaf kesiminin pandemi sürecinden çok fazla etkilendiğini, bu süreçte Büyükşehir Belediyesi´nin esnafa can suyu olacak pek çok projeyi hayata geçirdiğini hatırlattı. Bu tür uygulamaların uzun yıllar devam etmesini dileyen Bilgit, katkıları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş´a teşekkür etti.Bursa Ayakkabıcılar Odası Başkanı Servet Kaynar da kendi odalarına yönelik olarak ilki geçtiğimiz Kurban Bayramı´nda gerçekleştirilen uygulama nedeniyle esnaftan çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, katkıları için Başkan Aktaş´a teşekkür etti.Burfaş Genel Müdürü Furkan Banaz´ın sistemin nasıl işleyeceği hakkında esnafa sunum yaptığı toplantının sonunda; Kurban Bayramı destek çekleri ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit ve Bursa Ayakkabıcılar Odası Başkanı Servet Kaynar arasında protokol imzalandı. DHA-Genel Türkiye-Bursa
2022-06-22 09:36:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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