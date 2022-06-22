Uluslararasılaşmada bir adım daha

2021 yılında imzalanan ikili işbirliği anlaşması çerçevesinde, Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi’nden sekiz öğrenci 20212022 eğitim yılı bahar döneminde BUÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitim aldı.

İşletme ve Uluslarası İlişkiler Bölümü’nde eğitim alan öğrenciler, eğitimlerinin sonunda BUÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve eğitim veren akademisyenler tarafından kabul edildi.

Uluslararasılaşmaya verdikleri önemi dile getiren Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Uluslararası 403 bilim dalı ve 255 üniversite ile mevcut değişim anlaşmalarından yola çıkarak Balkanlar, Orta Avrupa, Batı Avrupa ile olduğu kadar Orta Asya, Afrika ve İslam ülkelerinin üniversiteleri ile bilgi, proje knowhow paylaşımı amacıyla genişletilmiş ikili anlaşmalar (MoU) yapıyoruz. Orta ve Doğu Avrupa üniversitelerinden ziyaretlerin ve bilimsel anlaşmaların sürdüğü, aynı zamanda Türk dünyasıyla ilişkilerin arttığı bu dönemde Türk Keneşi çerçevesinde Orhun değişim anlaşmasına üye bir üniversite olarak Türk dünyasından birçok öğrenci tarafından ilgi görüyoruz. Bu doğrultuda Bursa Uludağ Üniversitesi’ne Türk dünyasının duyduğu ilgi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Üniversitemiz YÖK tarafından seçilen 20 araştırma üniversitesi arasında bulunuyor ve 8 stratejik alandaki çalışmalarımız destekleniyor. Dolayısıyla üniversitemiz Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden birisi. Kardeş ülkemiz Kırgızistan’dan gelen siz değerli öğrencileri misafir etmekten büyük memnuniyet duyduk. Başarılarınızın devamını diliyor, kendinizi geliştirerek daha adil bir dünya oluşturma konusundaki rolünüzün önemini hatırlartmak istiyorum.” dedi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derda Küçükalp, konuk öğrencilerin ilgili bilim dallarında kısa dönem derslere katıldıklarını ve bu derslerin kendilerine oldukça yararlı olduğunu belirtti.

Eğitimlerini tamamlayan Kırgızistanlı öğrencilere katılım belgeleri BUÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Şenay tarafından verildi.

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