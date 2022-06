AK Parti teşkilatları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı en iyi şekilde ağırlamaya hazır

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 2 Temmuz 2022 Cumartesi Günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’ya geleceğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’i ziyaret eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Başkan Kandemir’e Bursa Teşkilatları olarak çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Her kademeden teşkilat mensupları ile AK Parti’nin Bursa ve Türkiye’nin önüne serdiği güçlü gelecek vizyonunu ve kazanımlarını anlatmak adına gece gündüz çalıştıklarını belirterek, Bursa teşkilatlarının her dönemde olduğu gibi sahada çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadıklarını söyledi.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’de Bursa teşkilatlarının çalışmalarını yakından ve takdirle takip ettiklerini ifade ederek, partilerinin 2023 ve sonraki hedeflerinde en büyük destek ve güç kaynağının her dönemde olduğu gibi Bursa teşkilatları olacağına olan inancını dile getirdi. Başkan Gürkan, Erkan Kandemir ziyaretinin ardından Bursa Merinos AKKM Yıldırım Beyazıt Salonu’nda AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Yürütme Kurulu Üyeleri, ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanlarının da katılımları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Başkan Gürkan, 2 Temmuz 2022 Cumartesi Günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa ziyareti için tüm teşkilatları ile hazır olduklarını belirtti. Bursa’nın ve Bursa Halkı’nın Recep Tayyip Erdoğan sevgisini en güzel şekilde sergileyecek programlar hazırlamak, AK Parti’nin en güçlü kalelerinden olan Bursa’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan güvenini bir kez daha göstermek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Gürkan, program gününe kadar gerçekleştirecekleri organizasyonlar için en iyi şekilde hazırlanacaklarını vurguladı.

