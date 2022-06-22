Yıldırım’da ‘Sit’ sorunu çözülüyor

Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün ‘Bursa ve Yalova İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi’ çerçevesinde sit alanları sınırlarının yeniden değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar doğrultusunda; Cumalıkızık, Hamamlıkızık, Balaban, Zeyniler Mahallerinin sit sınırlarının yeniden düzenlenerek 4 mahalleye ilişkin ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları’Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak 14.06.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumalıkızık, Hamamlıkızık, Balaban ve Zeyniler Köyü’nün doğal sit statüsü değiştirilerek, ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edildi. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği; yapılan statü değişikliği ile sit statüsü ile ilgili karar alındığından Cumalıkızık ve Hamamlıkızık Mahallesi’ni kapsayan imar planı durdurulmuş olup Cumalıkızık, Hamamlıkızık, Balaban ve Zeyniler Mahallesi’nde koruma amaçlı imar planı yapılacak.

Ayrıca ‘3. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı’nı kapsayan bölge ve Değirmenönü Karapınar Mahalleleri ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak belirlendi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sit statülerinin değişmesinin ardından koruma amaçlı imar planı yapma yolu açılan alanlarda hazırlanacak planlarla Bursa’ya örnek olacağız” dedi.

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