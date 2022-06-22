Yıldırım'da El Emekleri Festivali

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YILMEK), Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ve Kadın Kooperatifleri kursiyerlerinin ürettiği ürünler, ‘El Emekleri Festivali’nde sergileniyor.

Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde düzenlenen ve 26 Haziran’a kadar devam edecek El Emekleri Festivali’nin açılış töreni; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halide Serpil Şahin, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, AK Parti Yıldırım İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Zehra Yekeler, Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Ekinci, Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, Aile ve Sosyal Politikalar Yıldırım İlçe Müdürü Murat Karaaslan, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Başkan Yılmaz, kursiyerleri yaptıkları çalışmalardan dolayı kutlayarak, “Hizmet anlayışımızın ve yönetim vizyonumuzun merkezine insanı koyuyoruz. Yapılan işler, üretilen hizmetler ancak ve ancak insanla buluşursa değer kazanır. Bu bilinçle, insanlarımızın yaşamına dokunacak, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek hizmetler üretmeye gayret ediyoruz. YILMEK, Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezleri ile desteklediğimiz Kadın Kooperatiflerinin yeri bizde çok ayrı. Bu merkezlerde; Yıldırım Kaymakamlığımız, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezimiz ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiğimiz eğitim programlarıyla, insanlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sunuyoruz” diye konuştu.



Kadınlar üretiyor, Yıldırım kazanıyor

YILMEK 20212022 eğitim öğretim döneminde 13 mahalle, 15 kurs merkezinde 62 branşta eğitimlerine devam ettiğini belirten Başkan Yılmaz, “52 öğretmen ile 2 bin 10 hemşehrimize unutulmaya yüz tutmuş ve geleneksel sanatlar eğitimleri, el sanatları ve hobi eğitimleri, müzik eğitimleri, bilgisayar teknolojileri eğitimleri, dil eğitimleri ve kişisel gelişim eğitimleri alanlarında eğitimler düzenledik. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, ekonomik büyümenin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve nitelikli işgücünün oluşturulması adına; Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR desteği ile kadın, erkek ve gençlere yönelik eğitim hizmeti veren, Kadın Mesleki Eğitim ve Girişimcilik Merkezimiz bu yıl; 22 noktada, toplamda 790 kursiyere eğitim vermiştir. Teknik eğitimlerden 232 genç kursiyerimizi de yine bu yıl mezun ettik. Ayrıca Yıldırım Belediyesi olarak; kadın eliyle yerel kalkınma modeli oluşturmak, kadının iş hayatındaki yerini güçlendirmek ve girişimci kadınları desteklemek için kadın kooperatiflerinin kurulmasını teşvik ediyoruz. Şu an ilçemizde toplam 8 kadın kooperatifimiz var. Hedefimiz bu sayıyı 14’e çıkarmak. Kooperatiflerimizi desteklerken, kooperatif üyesi kadınların nitelik kazanması için de eğitim programları düzenliyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak YILMEK Sepeti uygulamasıyla birlikte internet ortamında tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya ürünlerimizi pazarlayacağımız uygulamamızı aktif hale getireceğiz” diye konuştu.



6 gün sürecek

El Emekleri Festivali’nin Yıldırım’a renk kattığını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Bugün açılışını yaptığımız, ‘Yıldırım El Emekleri Festivali’nde sergilenen birbirinden değerli ürünlerin tamamı; YILMEK, Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ile Kadın Kooperatifi üyelerimizin eseridir. İstedik ki hem merkezlerimizin çalışmalarını tanıtalım, hem kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ürünlerini ekonomik değere dönüştürelim hem de 6 gün sürecek festival çerçevesinde düzenleyeceğimiz konserlerle hemşehrilerimize güzel, keyifli vakitler yaşatalım. Ben kıymetli kursiyerlerimizi, merkezlerimizde görev yapan öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Çalışmalarımızda bizlere her türlü desteği sağlayan Yıldırım Kaymakamlığımıza ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Program Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve protokolün stantları gezmesiyle sona erdi.

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