Ortopedistler arasındaki 'kırık parmak' kavgasında son söz adli tıpta



BURSA, (DHA)-BURSA Çekirge Devlet Hastanesi'nde görevli ortopedistler arasında çıkan kavgada Dr. Cengiz Çelik'in sağ işaret parmağının kırılması ile ilgili açılan davada sanık Dr. Mehmet Doğan, meslektaşının parmağının 5 yıl önce kırıldığını öne sürerek beraatini istedi. Mahkeme hakimi de dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, kırığın eski olup olmadığının belirlenmesi için rapor istedi.

Olay, geçen yıl 30 Kasım'da Osmangazi ilçesindeki Çekirge Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde görevli Dr. Mehmet Doğan ile meslektaşı Dr. Cengiz Çelik arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Dr. Çelik, iddiaya göre borç verdiği 1470 doları geri istedi, Dr. Doğan ise kendisinden para almadığını ve borcu olmadığını söyledi. Çıkan kavgada Dr. Çelik'in sağ el işaret parmağı kırıldı. Diğer doktorların araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. İhbarla hastaneye gelen polis ekipleri, 2 doktoru da ifadeleri için polis merkezine götürdü. Birbirlerinden şikayetçi olan doktorlar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

'BİR GÜN SONRA AMELİYATA GİRDİ'

Doktorlar hakkında soruşturmayı sürdüren Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dava açıldı. Hakkında 'tehdit', 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet Doğan, Bursa 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi´nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Cengiz Çelik de katıldı. Mehmet Doğan, savunmasında, "Olay günü doktor odasında çantamı dolaba koydum. Odada Salim, Turan, Cengiz ve ben vardık. Cengiz fırlayıp, odanın kapısını kilitledi. Anahtarı cebini koyup, benim üzerime yürüdü. Bir şey yapmamak için ellerimi cebime koydum. Eşime ve anneme yönelik küfürler etti. Kesinlikle kendisine karşılık vermedim. Hakaret etmedim. İkimizde hastane yönetimince soruşturma geçirdik. Bana verilen uyarı cezası iptal oldu. Haklı olduğum ortaya çıkarken, kendisinin cezası ise kaldırılmadı. Müştekide kırığın daha önce gerçekleştiğini biliyorum. 5 yıl önce çıkan bir olay sırasında yaşanmış. Çünkü olay günü hastanede mesaisine devam etti. İstirahat raporu olmadığı gibi bir gün sonra da ameliyata girdi. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

'PARMAĞIMDA AĞRI OLUNCA RAPOR ALDIM'

Şikayetçi Cengiz Çelik de duruşmada, "Sanık ile olaydan bir gün önce tartıştık. Benim onayım dışında bir hastama müdahalede bulundu. Kendisiyle görüştüm. Bana problemlerinin olduğunu söyledi. Bana meydan okuduğunu söyleyip, sosyal medya hesaplarımdan mesajlar gönderdi. Odada Salim ve Turan ile otururken sanık geldi. Bana hitaben hakaretlerde bulundu. Kapıya yönelip, açmak istediğimde açılmadı. Sanık bana saldırdı. Kolum kapı ile sanık arasında sıkıştı. Sol omzuma yumrukla vurdu. Yere düşer gibi olunca yeniden bana saldırdı. Küfür etti. Salim ile Turan onu uzaklaştırdı. Kesinlikle vurmadım, kendimi korumak için onu geriye ittim. Turan kapıyı açtı. Sonra parmağımda ağrıyı fark edince acile gittim. Raporumu aldım, şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme hakimi de dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, kırığın eski olup olmadığının belirlenmesi için rapor istedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez BURSA, (DHA)

2022-06-23 12:15:18



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