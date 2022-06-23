Tabancalarla birbirlerine ateş ettiler; kahkaha atarak kaydetti



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 kişi, sokak ortasında tabancalarla birbirlerine ateş etti. Başka bir kişi de kahkaha atarak o anları görüntüledi.

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İki kişi, sokak ortasında tabancalarla birbirlerine ateş etti. Bu sırada başka bir kişi, kahkaha atarak o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı. Görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-06-23 12:39:46



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