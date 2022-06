Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar Bursa’da onlarca kişi yüksek paralar ödeyerek satın aldıkları dairelerin kendilerinden başka kişilere satıldığını öğrenince hayatlarının şokunu yaşadı İnşaat firması ile daireleri satan aracı firma arasındaki anlaşmazlık ev aldıklarını sanan 70 kişiyi evsiz bıraktı

Bursa’da bir inşaat firmasının yaptığı daireleri internetten satışa çıkaran aracı firmadan daire satın alan onlarca kişi, satın aldıkları dairelerin kendilerinden başka kişilere satıldığını öğrenince hayatlarının şokunu yaşadı.

E.K. inşaat şirketinin mağdurları olarak sosyal medyada üzerinden toplanan 70 vatandaş yaşadıkları olay sonrası savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, 2021 yılı içerisinde E.K. inşaat şirketinin Nilüfer ilçesine bağlı Balkan Mahallesi’nde yaptığı 3 ayrı projenin satış işlerini gerçekleştiren G.T. inşaat şirketinin internet üzerinden satışa çıkardığı dairelerden satın alan 70 kişi, G.T. inşaat şirketinin yetkilisi A.D isimli kişinin aracılığıyla projeyi yapan E.K inşaat şirketinin sahibi E.A.'nın iki ayrı ofisinde ödemelerini yaparak 'borcu yoktur' yazısı aldı.

Ancak daha sonra tapularını almak ve daire satışından kaynaklı devir yapmak isteyenler E.K. inşaat şirketine başvurduklarında hayatlarının şokunu yaşadı. E.K. inşaat şirketinin yetkilileri aracı olan G.T. inşaat şirketinin yaptığı sözleşmelerin geçersiz ve usulsüz yapıldığını, iki firma arasındaki ihtilaflar nedeniyle tapu ve sözleşme devirlerinin verilmeyeceğini bildirdi. Her biri 750 800 bin lira para ödeyerek satın aldıkları dairelerin bir süre sonra 1, 1.5 milyon liraya başka şahıslara satıldığını öğrenen 70 mağdur haklarını alabilmek için hukuk mücadelesi başlattı. İlk önce avukatlar vasıtasıyla ilgili firmaya ihtar çeken mağdurlar, ihtarlara cevap verilmeyip daireler 3. kişilere satılmaya başlanınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunup nitelikli dolandırıcılık ihbarında bulundu.

Daire tapularının sözleşme sahipleri yerine başka kişilere satışlarının başlaması üzerine mağdurların bir kısmı da satılamaz ve tedbir kararı koydurabilmek için tüketici mahkemelerine başvurdu.

Bazı dairelere tedbir konulurken inşaat firmasının avukatları da sözleşmelerin noterde yapılmadığı için usule uygun olmadığı ve resmi kanallardan para alışverişi yapılmadığı gerekçesiyle itirazda bulundu. İnşaat firması ile mağdur olduklarını iddia eden 70 kişi arasındaki hukuk mücadelesi devam ederken, geçtiğimiz gün E.K. inşaatın Balkan Mahallesi'nde devam eden projesi önünde toplanan bir grup vatandaş basın açıklaması yapıp firmayı protesto etti.

E.K. inşaat şirketi mağdurlarından Mahmut Özhan, "E.K. inşaat firmasından G.T. aracılığıyla 2 adet dubleks daire aldım. Şu anda gittiğimde tüm kapılar yüzüme kapalı. Evlerin teslimiyle ilgili ciddi endişelerimiz var. Şu anda öğrendiğimize göre bir çok daire başka kişilere satılmış ve insanlar burada mağdur. Bu mağduriyetin çözülmesi için bir basın açıklaması yaptık. Mağdur olan yaklaşık 70 kişi var. Ben bu durumu Kasım ayında öğrendim. O zamandan bugüne çözümsüzlük devam etmektedir" dedi.

Aynı inşaat şirketinin mağdurlarından Hülya Katmer, "E.K. inşaattan dairemizi aldık. Dairemiz bize teslim edilmeden üçüncü şahsa satıldı. Biz E.K. satış ofisine ailecek gittik. Bizi kapıdan geri çevirdiler. Bütün emeklerimizin haklarımızın üstlerine yattılar. Şu an elim ayağım her şeyim titriyor. Aralık ayından itibaren yattığımız ve kalktığımız yer belli değil. Onlar keyif çatarken; benim oğlumun gözyaşı sebebi oldular. Allah onları bildiği gibi yapsın. Ben başka hiç bir şey diyemiyorum. E.A.'nın ofisine gittik. Korumasına dedi ki "nereye başvururlarsa vursunlar, hiç bir şey elde edemeyecekler". Peki bizim paralarımız ne olacak? Soruyorum sana E.A" şeklinde konuştu.

Murat Katmer ise "Burada toplanmış olan bizler ve katılamayan onlarca insan 2021 yılı içerisinde E.K. inşaatın projelerini satışıyla uğraşan G.T. inşaat adına A.D. aracılığıyla E.K. inşaatın yapmış olduğu Bulvarplus, Bulvarlife ve Makroctiy, projelerinden daire satın aldık. G.T. inşaat yetkilisi A.D., ile birlikte gittiğimiz E.K. inşaatın merkez ve İhsaniye’de ofislerinde ödemeleri alınmıştır. Borcu yoktur maddesinin de bulunduğu satış sözleşmelerini imzalayarak ödemelerimizi yaptık. Kasım ayından itibaren tapularımızı ve aldığı yeri satmak isteyenlerin devir taleplerini E.K. ve G.T. İnşaata ilettiğimizde ilgili firmalar arasında doğduğu söylenen ihtilaflar nedeniyle tapu ve sözleşme devirlerinin verilmeyeceği; sözleşmelerimizin de usulsüz ve geçersiz olduğu beyanıyla şoka uğradık. Sözleşmelerimiz de adı dahi geçmeyen firmaların ve bizlere sözleşme yapıldığı esnada bahsedilmiş ve kayıt altına alınmamış ihtilafların muhatabı bizler olamayız. Birbirleri arasında alacak verecek meselesi olduğu söyleyen firmaların her ikisi de şuanda yeni yeni projelerle yollarına devam ederken sayısı 75 ila 100 arasında olduğu tahmin edilen insanlar aylardır muhatap dahi bulamamaktadır. Kat karşılığı yapılan projelerde doğan bu haksız uygulamalar karşısında arsa sahiplerinin duyarsızlığı mağduriyetimizi daha da arttırmaktadır. Firmalar bilinçli olarak süreci bir alacak davası konusuna çevirip yıllara sari bir sürece sokmaya çalışmaktadır. Ancak tapularını sözleşme sahibi yerine mükerrer olarak sattıkları üçüncü kişilere devrettikleri daireler hakkında nitelikli dolandırıcılık şikayetleri; diğer daireler için de üçüncü şahıslara tapu devrini ödemeye yönelik olarak tedbir davaları açılmış ve açılmaya devam etmektedir. Tapusu anında sözleşme sahipleri yerine üçüncü şahıslara devredilmektedir. Bizim sözleşmelerimizin tamamı E.K. firmasının merkez ve ofislerinde yapılmış olup E.K. yetkililerince imzalanmıştır. Hiç bir sözleşmemizde ön şart bulunmamakta olup ödemelerimizin tamamının yapıldığı kayıt altına alınmışken firma sahiplerinin gerçeğe aykırı beyanları karşısında şaşkın durumdayız. E.K. inşaat yetkililerine ulaşmayı bırakın merkez binasına dahi alınmamaktayız. G.T. inşaat ise görüşmeye gidenleri bir avukat ordusuyla karşılamakta, bu iki firma planlı bir şekilde ana paraları yasal faiziyle birlikte geri ödemenin yollarını ararken; buna razı olanlara dahi söz verdikleri tarihlerde ödeme yapmamışlardır. 3+1 dairelerimize karşılık gelecek ve belirsiz bir zaman diliminde yapmayı planladıkları daha değersiz projelerden 1+1 daire vermeyi teklif etmektedirler bu durum bile meselenin alacak verecek meselesi değil yüksek kar hırsı olduğunu göstermektedir. Onlarca işçi, memur ve emeklinin dişinden tırnağından arttırarak sahip olmak istedikleri yerleri böylesine rencide edici bir tarzla hiç edilmeye çalışılması; vicdana, ahlaka ve yasalara sığmaz" diye konuştu.

Mağduriyete sebep olduğu iddia edilen E.K. inşaat şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise G.T. inşaat firmasının sahibi A.D.'nin birçok inşaat firmasından temelden satın alma yöntemi ile daire satın alıp daireleri kar payı eklemek suretiyle sattığı hatırlatılarak şöyle denildi: "2021 yılında başlayan bazı projelerimizden vadeli çekler vermek suretiyle daireler satın almıştır. Kendisi ile yapmış olduğumuz sözleşmelerde her bir daire için ayrı ayrı satış bedeli firmamıza ödendiğinde ve teslim tarihi geldiğinde daire teslimi yapılacağı kararlaştırılmıştır. Şahsın çeklerinden tahsil olanlar karşılığında talep ettiği daireler satış yaptığı kişilere tapuda devredilmiştir. Ancak A.D.'nin yılbaşından bu yana şirketimize ödeme yapamaması ve verdiği çeklerin tahsil edilememesi sebebiyle kendisi ile yapmış olduğumuz sözleşmelerin bir kısmını iptal etmiş bulunmaktayız. A.D. daireleri sattığı şahıslarla bildiğimiz kadarı ile anlaşarak paralarını faizi ile iade etmeye başlamıştır. Mağdur olduğunu iddia eden şahısların E.K. inşaat şirketine herhangi bir para ödemesi yapmadığını özellikle belirtmek isteriz. Ödemeleri alan ve doğrudan şahıslara satışları gerçekleştiren A.D. olup firmamızın bu satışlarla doğrudan bir bağlantısı bulunmamaktadır. Kurumsal bir firma olan ve Bursa’da birçok projeye imza atmış güçlü ve prestijli E.K. markasına zarar vermek adına bu tip haberler yapanlar hakkında ayrıca yasal yollara da başvuracağız. Müvekkil şirketimizin A.D. ile yaptığı sözleşmeler, karşılığında kendisinden alınan kıymetli evraklar şirketimiz kayıtlarında yargı denetimine açık bir şekilde muhafaza edilmekte olup cari hesaplarda ödemelerin yapılmadığı açıkça görülmektedir. Müvekkil şirketin marka değerinin zarar görmemesi adına iş bu açıklamayı kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı hasıl olmuştur".

Mağdurlar ise "Bizim sözleşmelerimizde A.D. taraf değil hiç bir sözleşmede adı bile geçmiyor. İmzası bile yok. Kaldı ki böyle bir bilgi verseler kimse sözleşme imzalamaz. Elimizde aynı daireyi iki kişiye sattıklarına dair sözleşme örnekleri ile şu ana kadar tespit ettiğimiz en az 15 civarında sözleşmeye aykırı olarak tapusu 3. şahsa devredilmiş daireler var. Bunlar hakkında da dolandırıcılık ve tapu iptal davaları açılmış durumda" dediler.

