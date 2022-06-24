Nilüfer’de caz zamanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’de caz zamanı

İHA

Nilüfer’de caz zamanı

Nilüfer 7. Caz Festivali, müziğin güçlü isimlerinin sahne aldığı muhteşem bir geceyle başladı. Gecede Ferit Odman Quintet albümlerindeki eserlere yer verirken, Nükhet Duru ve POW Trio da, caz müzik tutkunlarına yıldızların altında harika bir akşam yaşattı.
Nilüfer’de caz mevsimi başladı. Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini gerçekleştirdiği Nilüfer Caz Festivali, müziğin güçlü isimlerinin yer aldığı konserle başladı. Balat Atatürk Ormanı’ndaki konseri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile birlikte izledi.
Nilüfer 7. Caz Festivali, katılımcılarına açık havada, yıldızların altında müziğin tınılarıyla keyifli bir gece yaşattı. Müzik tutkunlarının konser alanını doldurduğu gecede ilk olarak, Türkiye’de caz davulunun öncülerinden biri olan Bursalı sanatçı Ferit Odman sahne aldı. Barış Doğukan Yazıcı, Engin Recepoğulları, Uraz Kıvaner, Kağan Yıldız’ın da yer aldığı Ferit Odman Quintet, müzik dolu gecede albümlerinden seçkilere yer verdi. Performanslarıyla konseri izleyenlere harika bir gece yaşatan Ferit Odman Quintet, caz tutkunlarından alkış aldı. Müzikal hayatının Bursa’da başladığını belirten Ferit Odman, Nilüfer Belediyesi’nin caz müziğe verdiği desteğin sevindirici olduğunu, festivalde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Gecenin ikinci bölümünde ise, Türkiye’de popüler müziğin en güçlü seslerinden olan Nükhet Duru, POW Trio ile aynı sahneyi paylaştı. Caz müzik sahnesinin önemli isimlerinden Volkan Öktem, Tuluğ Tırpan ve Eylem Pelit’in oluşturduğu POW Trio ile birlikte sahneye çıkan Nükhet Duru, albümlerinde yer alan “Beni Benimle Bırak”, “İyi Oldu Gelmediğin”, “Sevda” gibi şarkıların yanı sıra, türkülere de caz yorumu kattı. “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Benim Sadık Yarim Kara Topraktır”, “Yüksek Yüksek Tepelere”, “Vardar Ovası” gibi türküleri caz formunda seslendiren Nükhet Duru, samimi sahne performansıyla da keyifli anlar yaşattı. Piyanoda Tuluğ Tırpan, davulda Volkan Öktem ve bas gitarda Eylem Pelit de, performanslarıyla izleyenleri hayran bıraktı.
Konserlerin sonunda sahneye çıkan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sanatçılara teşekkür etti. Bursa’yı Nilüfer Caz Festivali ile buluşturmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Başkan Erdem, “3 Temmuz tarihine kadar kimi zaman göl kıyısında, kimi zaman çilek tarlalarında yani hep doğanın kucağında müzikle ruhumuzu arındıracağız” diyerek herkesi Nilüfer 7. Caz Festivali’ne davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özhan çalışanlarından muhteşem performans
YEREL HABERLER Özhan çalışanlarından muhteşem performans
Tarım arazisine yapılan kaçak fabrikalar yıkıldı Nilüfer’de iki kaçak yapı daha yıkıldı
YEREL HABERLER Tarım arazisine yapılan kaçak fabrikalar ...
Gemlik efsane yarışlara hazır
YEREL HABERLER Gemlik efsane yarışlara hazır
Sıfır masrafla 40 günde 6 bin lira gelir
YEREL HABERLER Sıfır masrafla 40 günde 6 bin lira gelir
Türk Dünyası'nın edebi şahsiyetleri beyaz perdede 9. Doğal Plato Bursa 7 Kısa Film Çekim Günleri Başlıyor
YEREL HABERLER Türk Dünyası'nın edebi şahsiyetleri beyaz perdede 9. ...
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar Bursa’da onlarca kişi yüksek paralar ödeyerek satın aldıkları dairelerin kendilerinden başka kişilere satıldığını öğrenince hayatlarının şokunu yaşadı İnşaat firması ile daireleri satan aracı firma arasındaki anlaşmazlık ev aldıklarını sanan 70 kişiyi evsiz bıraktı
YEREL HABERLER Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar Bursa’da onlarca kişi ...
Bursa'da 245 silah ele geçirilmişti...Zanlıların hepsi tutuklandı Piyasa değeri 1 milyon lira olan 245 silahın ele geçirildiği operasyonda 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da 245 silah ele geçirilmişti...Zanlıların ...
Bursalı esnafın gözü kulağı gelecek Arap turistte Suudi Arabistan'ın seyahat yasağını kaldırması en çok esnafın yüzünü güldürecek Turistlerin temmuz ayı gibi gelmesi beklenirken, Bursa’da yeni gezi alanları belirlendi
YEREL HABERLER Bursalı esnafın gözü kulağı gelecek Arap ...
Uludağ yolunda navigasyon uçuruma sürüklüyor...Pankart ile tedbir aldılar Navigasyondaki harita, Uludağ yolunu kullananları uçurumlu yola sürükleyince mahalleli pankart asarak tedbir aldı
YEREL HABERLER Uludağ yolunda navigasyon uçuruma sürüklüyor... ...
Bursa'da 245 ruhsatsız silah ele geçirildi, 4 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Bursa'da 245 ruhsatsız silah ele geçirildi, 4 gözaltı ...
Uludağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji bölümüne uzman atanacak Bursa’ya 23 uzman hekim atanıyor
YEREL HABERLER Uludağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji bölümüne uzman ...
Folklor ekibinden muhteşem performans
YEREL HABERLER Folklor ekibinden muhteşem performans
TKM’de Gençleşen Türküler rüzgârı
YEREL HABERLER TKM’de Gençleşen Türküler rüzgârı
Yıldırım’da yaz akademisi başlıyor
YEREL HABERLER Yıldırım’da yaz akademisi başlıyor
Yıldırım’da 6 ayda 22 bin ton asfalt
YEREL HABERLER Yıldırım’da 6 ayda 22 bin ton asfalt
Bursa'da alkollü sürücü demir korkuluklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da alkollü sürücü demir korkuluklara çarptı: 1 ...
Fatih Cihan yeniden Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı’nda
YEREL HABERLER Fatih Cihan yeniden Bursa Büyükşehir Belediyespor ...
Türbedar Saniye teyzenin Bursa hasreti sona erdi
YEREL HABERLER Türbedar Saniye teyzenin Bursa hasreti sona erdi
Bursa'da su baskınları tarih olacak
YEREL HABERLER Bursa'da su baskınları tarih olacak
Bursa'da 245 ruhsatsız silah ele geçirildi, 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da 245 ruhsatsız silah ele geçirildi, 4 gözaltı
Sokak basketbolu nefes kesti 30. Tatlıtop Basketbol şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Sokak basketbolu nefes kesti 30. Tatlıtop Basketbol ...
Başkan Erdem’den yangın mağdurlarına destek sözü
YEREL HABERLER Başkan Erdem’den yangın mağdurlarına destek sözü
Alkollü sürücü, otomobille köprü korkuluklarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü, otomobille köprü korkuluklarına ...
Mustafakemalpaşa’da 280 bin ton salçalık domates ekimi başladı
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da 280 bin ton salçalık domates ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.