Nilüfer’de caz zamanı

Nilüfer 7. Caz Festivali, müziğin güçlü isimlerinin sahne aldığı muhteşem bir geceyle başladı. Gecede Ferit Odman Quintet albümlerindeki eserlere yer verirken, Nükhet Duru ve POW Trio da, caz müzik tutkunlarına yıldızların altında harika bir akşam yaşattı.

Nilüfer’de caz mevsimi başladı. Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini gerçekleştirdiği Nilüfer Caz Festivali, müziğin güçlü isimlerinin yer aldığı konserle başladı. Balat Atatürk Ormanı’ndaki konseri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile birlikte izledi.

Nilüfer 7. Caz Festivali, katılımcılarına açık havada, yıldızların altında müziğin tınılarıyla keyifli bir gece yaşattı. Müzik tutkunlarının konser alanını doldurduğu gecede ilk olarak, Türkiye’de caz davulunun öncülerinden biri olan Bursalı sanatçı Ferit Odman sahne aldı. Barış Doğukan Yazıcı, Engin Recepoğulları, Uraz Kıvaner, Kağan Yıldız’ın da yer aldığı Ferit Odman Quintet, müzik dolu gecede albümlerinden seçkilere yer verdi. Performanslarıyla konseri izleyenlere harika bir gece yaşatan Ferit Odman Quintet, caz tutkunlarından alkış aldı. Müzikal hayatının Bursa’da başladığını belirten Ferit Odman, Nilüfer Belediyesi’nin caz müziğe verdiği desteğin sevindirici olduğunu, festivalde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Gecenin ikinci bölümünde ise, Türkiye’de popüler müziğin en güçlü seslerinden olan Nükhet Duru, POW Trio ile aynı sahneyi paylaştı. Caz müzik sahnesinin önemli isimlerinden Volkan Öktem, Tuluğ Tırpan ve Eylem Pelit’in oluşturduğu POW Trio ile birlikte sahneye çıkan Nükhet Duru, albümlerinde yer alan “Beni Benimle Bırak”, “İyi Oldu Gelmediğin”, “Sevda” gibi şarkıların yanı sıra, türkülere de caz yorumu kattı. “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Benim Sadık Yarim Kara Topraktır”, “Yüksek Yüksek Tepelere”, “Vardar Ovası” gibi türküleri caz formunda seslendiren Nükhet Duru, samimi sahne performansıyla da keyifli anlar yaşattı. Piyanoda Tuluğ Tırpan, davulda Volkan Öktem ve bas gitarda Eylem Pelit de, performanslarıyla izleyenleri hayran bıraktı.

Konserlerin sonunda sahneye çıkan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sanatçılara teşekkür etti. Bursa’yı Nilüfer Caz Festivali ile buluşturmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Başkan Erdem, “3 Temmuz tarihine kadar kimi zaman göl kıyısında, kimi zaman çilek tarlalarında yani hep doğanın kucağında müzikle ruhumuzu arındıracağız” diyerek herkesi Nilüfer 7. Caz Festivali’ne davet etti.

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