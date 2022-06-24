Motosiklette 'Kontes'li yolculuk



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)BURSA´da motosiklet sürücüsü Mustafa Eryılmaz'ın, 'Kontes' adını verdiği köpeği ile trafikte seyahat ettiği anlar kameralar tarafından görüntülendi.

İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda motosikletiyle yolculuk yapan Mustafa Eryılmaz, 'Kontes' ismini verdiği 6 aylık köpeğini de kucağına oturttu. Motosiklet hareket edince patilerini gidona koyan köpek, yolculuğuna devam etti.

Mustafa Eryılmaz, köpeğiyle 3 aydır bu şekilde gezdiklerini söyleyerek "6 aylık köpeğim. Böyle seyahat etmeye alıştı. Biz nereye o oraya gidiyor. Her istediğimi yapıyor" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-06-24 16:31:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.