Bursa'da palet fabrikasında yangın (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, içerisinde kimyasal maddelerin de bulunduğu fabrika deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangında 1 otomobil, 1 motosiklet, 2 ATV kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/MUDANYA, (Bursa), (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN

2022-06-24 18:00:49



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