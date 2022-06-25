Bursaspor’la olan sözleşmesi önümüzdeki hafta sona erecek olan Mehmet Erdem Uğurlu, Iğdır Fk ile anlaştı.

Yeni sezonda TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’da ayrılıklar devam ediyor. Yeşilbeyazlı takımdaki sözleşmesi önümüzdeki hafta sona erecek olan Mehmet Erdem Uğurlu, Iğdır FK ile anlaştı. Bursaspor’un transfer tahtası açmadan yola devam edebileceği futbolcular arasında yer alan 34 yaşındaki futbolcu ile görüşülmüş ancak anlaşmaya varılamamıştı. Iğdır FK’dan yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor'dan Mehmet Erdem Uğurlu, yeşilbeyazlı forma için mücadele verecek. Futbolcumuz Mehmet Erdem Uğurlu'ya başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz.”

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