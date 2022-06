Bursa’nın doğal güzelliği Saitabad Şelalesi her mevsim ziyaretçileri kendine çekiyor. Özellikle yerli ve yabancı turistler bu şelaleyi görmeden şehirden ayrılmıyor.

Kestel İlçesinde bulunan Saitabad Şelalesi Uludağ’dan gelen kar suları ile besleniyor. Doğal güzelliği ve şehir merkeze yakın olması sebebiyle her mevsim yerli ve yabancı misafirleri kendine çekiyor. Özellikle Arap turistler bu şelaleyi çok beğeniyor ve her yıl ziyaret etmeye geliyor. Yaz aylarının sıcak günlerinde serinlemek isteyen Bursalılar da buraya gelerek buz gibi suyuna ayaklarını sokarak serinliyor. Ünü şehir dışına taşan şelale farklı illerden de çok sayıda misafiri ağırlıyor. Bu yaz sezonu da şelale yerli ve yabancı misafirlerle dolup taşıyor. Bu yıl kar yağışlarının çok olması sebebiyle şelale gürül gürül akıyor.

İsmini duydukları şelaleyi ziyarete geldiklerini ifade eden turistler, "Şelaleye hayran kaldık. Harika bir doğası var, suyu buz gibi. Sıcak günlerde insanı serinletiyor. Suyu da bol akıyor. Burada çok sayıda turist var. Özellikle Arap turistler yoğunlukta. Her yıl gelmeyi düşünüyoruz" dedi.

