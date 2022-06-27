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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık ordusuna 350 yeni hekim

İHA

Sağlık ordusuna 350 yeni hekim

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi, düzenlediği 47. Dönem Mezuniyet Töreni ile 350 mezununu daha sağlık ordusuna dâhil etti.
BUÜ Tıp Fakültesi 20212022 EğitimÖğretim dönemini tamamladı. Fakülte yönetimi tarafından organize edilen 47. Dönem Diploma Töreni Görükle Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.
Kürsüye çıkan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz konuşmasında; “Bizim geleneğimizde bu mesleğin adı ‘Hekim’dir. Bu çok anlamlı bir adlandırmadır. Hekim kelimesi esasen Arapçadaki ‘Hakîm’ kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Hakim yaradanımız Cenabı Hakk’ın isimlerinden biridir. O halde bu meslek tabiri caizse Allah’ın en güzel isimlerini kendi varlığında içkin hale getirmiş kişinin niteliğidir. Hekim kelimesinin Türkçemizdeki tam karşılığı bilge kişi demektir. Bilge olabilmek için muhakkak bir bilgi temelinin olması gerekir. Önce kendinizi tanıyacaksınız, eşyayı tanıyacaksınız, varlığı tanıyacaksınız, nihayetinde yaradanı tanıyacaksınız ve bu bilgi üzerine de canlıyla ve cansızla ilişkinizi düzenleyeceksiniz. Buna adalet diyoruz. Bilge kişi her zaman adaletli olmak zorundadır. Ancak bilen kişi adil olur. Adil olan da bilgece iş yapmış olur. İşte o zaman yaşanabilir bir dünyaya kavuşuruz. Genç hekim kardeşlerimize sesleniyorum; çok önemli bir görevi ifa edeceksiniz. Siz insana hizmet ettiğiniz sürece toplum sizi baş tacı yapacaktır. Sizleri bu donanımla yetiştiren hocalarımıza şükran borcumuz var. Kıymetli anneler ve babalar da çocukları ile ne kadar övünseler azdır. İnşallah bu çocukların yapacakları her türlü iyilik sizlere de yansıyacaktır. Hepinizin yolu açık olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun” şeklinde konuştu.
11 ülkede 23 uluslararası mezun
Mezuniyet Töreni’nde kürsüye çıkan BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, pandemi yükünün azalmasından sonra maskesiz şekilde bir mezuniyet töreni gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. 47. Dönem Mezuniyet Töreni ile Türkiye ve dünya sağlık ordusuna yaklaşık 350 hekim daha katacaklarını açıklayan Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya; “Mezunlarımızın arasında Afganistan, Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, İsrail, Rusya, Karadağ, Arnavutluk, İran, Suriye ve Irak’tan olmak üzere 23 uluslararası mezunumuz da bulunmaktadır. Ülkemizde Sayısı 125’i aşan Tıp Fakültelerine alınan öğrenci sayısı her yıl artıyor. Ülkemizde hasta başına düşen doktor sayısı Avrupa Birliği ortalamasının altında olsa da bu açık her geçen yıl hızla kapanıyor ve birkaç yıl içerisinde Avrupa Birliği ortalamasının üzerine çıkacağız. Hal böyleyken işsiz hekimler yaratmamak için Tıp Fakültelerine giriş kontenjanları yavaş yavaş düşürülmelidir. Daha öğrenciyken öğrencilerimizin yurtdışı hayalleri kurması bizleri derinden düşündürmelidir. Son iki yılda salgınla çarpışırken içimizde ağır hastalananlar da olmasına rağmen aramızdan hiçbir akademisyenimiz şikayet etmedi. Fedakarca çalıştık ve tehlikeyi göğüsledik. Eğitim süreçleri içerisinde ailelerin bizlere emanet ettiği öğrencilerimizin her birini kendi evladımız gibi gördük. Bildiklerimizi esirgemeden aktardık. Onlara sadece mesleki bilgi değil, hayatı, profesyonelliği, insanlığı, sorumluluğu ve görev bilincini elimizden geldiğince öğretmeye çalıştık. Onları ilk gün huzurlarınızda giydirdiğimiz beyaz önlükler gibi lekesiz, pırıl pırıl bir şekilde işledik, yapılandırdık ve hayata hazırladık. Bugün onları aldığımızdan daha donanımlı bir şekilde sizlere teslim ediyoruz. Onlar artık ülkemizin ve dünyamızın sağlık ordusunun genç subaylarıdır." dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Bursa Tabip Odası Başkanı dereceye giren öğrencilere hediyeler verirken, 47. Dönem Birincisi olan Dr. Berfin Nazlı Torun Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ile birlikte yaş kütüğüne plaket çaktı. Tören, mezun öğrencilerin anı belgelerini almaları ve kep fırlatmalarının ardından sona erdi.

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