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Çocuklarda ishale dikkat

İHA

Beş yaş altındaki çocukların yılda 39 kez ishal atağı geçirdiğini belirten Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, rota virüsler dünya genelinde yılda 500 bin, günde yaklaşık bin 600 çocuğun ölümünden sorumlu olduğunu, Türkiye'de yapılan çalışmalarda ise 5 yaş altı çocuklarda görülen ishallerin yüzde 3050'sinden rota virüslerin sorumlu olduğu söyledi.

Çocuklarda ishale dikkat

Beş yaş altındaki çocukların yılda 39 kez ishal atağı geçirdiğini belirten Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, rota virüsler dünya genelinde yılda 500 bin, günde yaklaşık bin 600 çocuğun ölümünden sorumlu olduğunu, Türkiye'de yapılan çalışmalarda ise 5 yaş altı çocuklarda görülen ishallerin yüzde 3050'sinden rota virüslerin sorumlu olduğu söyledi.
Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, yaptığı açıklamada, "Beş yaş altındaki çocukların yılda 39 kez ishal atağı geçirdikleri bildirilmiştir. İshaller hijyen koşullarının ve sağlık sisteminin geri olduğu, alt yapının yetersiz olduğu gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak görülmektedir. İshal sulu veya yumuşak sık dışkılamadır. Günde üç veya daha fazla sayıda ve normale göre daha yumuşak veya sulu dışkılama olarak tarif edilir. Ateş veya kusma eşlik edebilir. İshal genel olarak 7 günden daha kısa sürer, İki haftadan daha kısa süren ishal ve kusma ataklarının hepsi akut ishal olarak adlandırılır. Özellikle yeterli sıvı tüketebilen sağlıklı fertlerde hastalık kendini sınırlar ve kendiliğinden iyileşir. Ancak, küçük çocuk ve bebeklerde sakatlık ve ölüme sebebiyet verebilir" dedi.
Arslan, "İshal enfeksiyöz veya enfeksiyöz olmayan sebeplerle meydana gelebilir. Enfeksiyona bağlı ishallere virüs, bakteri, parazit ve mantarlar sebep olur. Çocukluk çağında enfeksiyona bağlı ishallerin çoğu viral sebeplidir. Viral ishal, bu gruptaki enfeksiyonların büyük bölümünü kapsar ve özellikle 5 yaş altı çocuklarda en sık sebeptir. Rota virüsler, dünya genelinde yılda 500 bin, günde yaklaşık bin 600 çocuğun ölümünden sorumludur. Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise 5 yaş altı çocuklarda görülen ishallerin yüzde 3050'sinden rota virüslerin sorumlu olduğu görülmüştür. Rota virüs ishali primer olarak 2 yaş altındaki çocukların akut enfeksiyonudur. Sulu dışkılama ve kusma ile karakterizedir. Rota virüs enfeksiyonları herhangi bir belirti vermeden seyredebildiği gibi, ağır ishallere de sebep olabilmektedir. Genellikle kusma hastalığın ilk iki gün içinde olur ve ateş görülür. İshal mikrobu, insandan insana özellikle de bir çocuktan diğerine kolaylıkla bulaşabilir. Genellikle, tuvalet temizliğini tam olarak öğrenememiş küçük çocuklar arasında hızla yayılabilir. Çocuklar ve yetişkinler tuvalete gittikten hemen sonra ellerini doğru bir şekilde yıkamalıdır. Yeterli sıvı tedavisi ishallerin ana tedavisini oluşturur. Ağızdan sıvı tedavisi hafif ve orta şiddetteki olgularda yeterli olur, ancak tedavi hastanın sıvı ve elektrolit kaybını karşılayacak şekilde hazırlanmış olan sıvıları çevrelemelidir (ORS). Ağızdan sıvı tedavisinin (ORS) erken uygulanması, daha az hastane yatışına sebep olur. Hafiforta, hatta ağızdan alabilen ağır sıvıkaybı olgularında bile ağızdan tedavi (ORS) tercih edilmelidir. İshal olan çocuk emzirme dönemindeyse mutlaka anne sütü almalıdır. Anne sütü, ishalden koruyan önemli bir besin kaynağıdır. Anne sütü alan bebekler daha çabuk iyileşmektedir. İshal süresince doğru beslenme çok önemlidir. Bu dönemde yağlı ve lifli yiyecekleri tüketmemek gerekir. Patates ve muz potasyum kaybını önlemek açısından önemli gıdalardır. İshale iyi gelen yiyecekler arasında çorba, haşlama, püre, makarna ve pirinç yer alır. Bunların tüketimi, ishali kesmek için faydalıdır. İshal tedavisinin en önemli kısmı sıvı ve elektrolit kaybını önlemektir. Hijyen şartlarının iyileştirilmesi, insan atıklarının kullanım ve içme suyuna karışmasının engellenmesi ve el yıkamak enfeksiyona bağlı ishali engeller" dedi.

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