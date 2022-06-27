Dağ yolu muharebesi Araçlara zarar verdikleri iddia edilen alkollü kişilere atılan meydan dayağı kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dağ yolu muharebesi Araçlara zarar verdikleri iddia edilen alkollü kişilere atılan meydan dayağı kamerada

İHA

Dağ yolu muharebesi Araçlara zarar verdikleri iddia edilen alkollü kişilere atılan meydan dayağı kamerada

Bursa’da araçlara zarar verdikleri iddia edilen alkollü kişiler ile araç sahipleri arasındaki kavga kameraya yansıdı. Tekme tokat tarafların birbirine girdiği kavgada bazı kadınların da eşlerini ayırmaya çalıştığı görüldü.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Uludağ Yolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü kişiler yol kapatarak park halindeki araçlara zarar vermeye başladı. Bunu gören araç sahipleri ile alkollü kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme tokat birbirlerine acımadan vuran tarafları ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Kavga sırasında bir kadının da eşini ayırmaya çalışması dikkat çekti.
Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklarda ishale dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda ishale dikkat
Sağlık ordusuna 350 yeni hekim
YEREL HABERLER Sağlık ordusuna 350 yeni hekim
Serebral palsi hastası genç mücadele etti, mühendis olmayı başardı Engelli gencin büyük azmi
YEREL HABERLER Serebral palsi hastası genç mücadele etti, mühendis ...
Yunanistan'dan Türkiye'ye yüzerek geçti
YEREL HABERLER Yunanistan'dan Türkiye'ye yüzerek geçti
Kiraz toplayan vatandaşların bulduğu yaralı yavru ceylan tedaviye alındı
YEREL HABERLER Kiraz toplayan vatandaşların bulduğu yaralı yavru ...
Tarlada bulunan yaralı ceylan yavrusu tedaviye alındı
YEREL HABERLER Tarlada bulunan yaralı ceylan yavrusu tedaviye alındı
Bursa'da alkollü sürücü nine ile torununa çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da alkollü sürücü nine ile torununa çarptı: 1 ...
Yüzme şenliğinde alt yapı sporcuları madalyalarına kavuştu
YEREL HABERLER Yüzme şenliğinde alt yapı sporcuları madalyalarına ...
Gençler pandemi sonrası sağlık çalıştay’ında buluştu
YEREL HABERLER Gençler pandemi sonrası sağlık çalıştay’ında buluştu
Meteorolojiden Bursa için kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Bursa için kuvvetli yağış uyarısı
BEBKA destekli kurslar gençleri iş sahibi yapıyor
YEREL HABERLER BEBKA destekli kurslar gençleri iş sahibi yapıyor
Otomobilin üstüne yatıp, kapılardan sarkarak yolculuk yaptılar
YEREL HABERLER Otomobilin üstüne yatıp, kapılardan sarkarak yolculuk ...
Araç üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
YEREL HABERLER Araç üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
Babasına bıçakla saldıran evlatlık, biber gazıyla etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Babasına bıçakla saldıran evlatlık, biber gazıyla ...
Göçmen Konutları'na 'yeşil' yatırım
YEREL HABERLER Göçmen Konutları'na 'yeşil' yatırım
Türk dünyası çocukları şenlikte buluştu
YEREL HABERLER Türk dünyası çocukları şenlikte buluştu
Çocuk konfeksiyon ürünlerinin yüzde 70'i Bursa'dan
YEREL HABERLER Çocuk konfeksiyon ürünlerinin yüzde 70'i Bursa'dan
Memleketinin lezzetini getirdi, genç yaşında patron oldu Bursa'ya bici bici muhallebiyi sevdiren Gökay Başdan'ın muhallebileri yok satıyor
YEREL HABERLER Memleketinin lezzetini getirdi, genç yaşında patron ...
Yargıtay'dan su sızıntısı kararı Dairesinden su sızan, tamirat giderini karşılayacak
YEREL HABERLER Yargıtay'dan su sızıntısı kararı Dairesinden su ...
Yoga tutkunları Nilüfer’de buluştu
YEREL HABERLER Yoga tutkunları Nilüfer’de buluştu
Nilüfer’de caz keyfi sürüyor
YEREL HABERLER Nilüfer’de caz keyfi sürüyor
Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
Bursa'da Yüksek Sadakat rüzgarı
YEREL HABERLER Bursa'da Yüksek Sadakat rüzgarı
Yangında mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişiyi mahalle sakinleri kurtardı
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişiyi mahalle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.