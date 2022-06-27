Mudanya Lezzet Şenliği başlıyor

Mudanya Belediyesi, Mudanya’nın değerlerini düzenlediği festival ve şenliklerle yaşatmayı sürdürüyor. Bağbozumu, Zeytin ve İncir şenliklerini geleneksel hale getiren Mudanya Belediyesi’nin kentin var olan mutfak kültürünü tanıtmak için sürdürdüğü Lezzet Şenliği, bu yıl 134 Temmuz tarihlerinde Mütareke Meydanı’nda yapılacak.

Üç gün sürecek olan şenlik çerçevesinde mutfak kültürünün bir parçası olan Girit yemekleri, zeytinyağlılar, organik ürünler beğeniye sunulacak. Lezzet Şenliği, 1 Temmuz Cuma günü kortejle başlayacak. Etkinliğin ilk günü sevilen sanatçı Manuş Baba sahne alacak. 3 Temmuz Cumartesi günü ise 34.Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması ile başlayacak program, Gastronomi Kültür Seyahat Derneği işbirliğiyle hazırlanan tadım etkinliğiyle devam edecek. Şenlik, “En Güzel Zeytinyağlı, Ot Yemeği ve Tatlı Yarışması”nın ardından, halk oyunları, sirtaki gösterileri ve Mudanya Musiki Derneği Konseri ile renklenecek. Şenliğin son günü ise Semih Kandemir&Riva grubu sahne alacak.

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