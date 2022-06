Kırçova'da Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni

Osmangazi Belediyesi’nin Bursa Kırçovalılar Derneği işbirliğinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Kırçova kentinde düzenlediği geleneksel sünnet şöleninde bu yıl 44 çocuk dualar eşliğinde sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attı.

Bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen toplu sünnet şölenine; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, Osmangazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Orhan Mollasalih, Bursa Kırçovalılar Dernek Başkanı Sedat Topaloğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Kırçova Halveti Hayati Çullu Baba Tekke Camii Külliyesi’nde düzenlenen sünnet şöleninde Kur’anı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu. Çullu Baba Camii öğrencilerinden oluşan koronun seslendirdiği ilahilerden sonra konuşma yapan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, pandemi nedeniyle son 2 yıldır gerçekleştirilemeyen sünnet şölenini yeniden düzenlemenin mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Osmangazi Belediyesi’nin Balkan coğrafyasındaki pek çok ülkede sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediğini söyleyen Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, “Geçtiğimiz günlerde Kosova’da düzenlediğimiz törenle, savaş meydanlarında şehit olmuş ilk ve tek padişahımız Sultan 1. Murad Hüdavendigar Han’ı mezarı başında andık. Balkan coğrafyasında yaşayan ve bizler için her biri Evladı Fatihan olan Müslüman kardeşlerimizin her zaman yanında olduk. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’ın önderliğinde, Kosova’da, Makedonya’da, Bosna Hersek’te, Bulgaristan’da, kısaca Balkan coğrafyasındaki birçok tarihî eseri yenilediğimiz gibi, buralarda yaşayan kardeşlerimizle iftar sofralarında, sünnet şölenlerinde ve daha birçok etkinlikte buluşuyoruz. Türkiye’de, sünnet olan çocuklar için söylenen güzel bir söz vardır, erkekliğe ilk adımı attı derler. Bugün burada sünnet olan evlatlarımız da hem Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesini yerine getirdi, hem de erkekliğe ilk adımlarını atmış oldu. Rabbim, anne babalarına daha büyük mürüvvetlerini de göstermeyi nasip etsin” dedi.

Bursa Kırçovalılar Derneği Başkanı Sedat Topaloğlu da, Kırçova’daki sünnet şölenini dördüncü kez düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti. Sünnet şöleninde konuşan Kırçova Halveti Hayati Çullu Baba Tekke Camii İmam Hatibi Reşhat Bülbül, her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleniyle, bu yıl 44 çocuğun daha sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attığını belirterek, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Bursa Kırçovalılar Dernek Başkanı Sedat Topaloğlu’na teşekkür etti. Sünnet şöleninde sünnet olan çocuklara ve ailelerine çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.