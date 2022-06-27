Bursa'da 16 yaşındaki çocuk 3 gündür kayıp

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İznik'te 3 gündür haber alınamayan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

İznik'te çalıştığı iş yerine gitmek için evinden çıkan 16 yaşındaki Suriye uyruklu Yazen Hicazi'den 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine güvenlik güçleri, Hicazi'yi bulmak için bölgede çalışma başlattı. Hicazi'nin ailesinin de katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.

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